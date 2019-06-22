Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении», — сказала Догузова.

Она отметила, что туристам, которые не успели вылететь в Грузию, средства за приобретенные авиабилеты будут возвращены в полном объеме.

Ранее заместитель председателя правительства России Максим Акимов провел совещание с представителями авиакомпаний по ситуации в Грузии. Он отметил, что перевозчики зафиксировали массовую сдачу билетов.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности страны и защите ее граждан на фоне обострения ситуации в Грузии, подразумевающий запрет на авиаперелеты из России в Грузию. Запрет на полеты вводится с 8 июля текущего года.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня. Причиной тому послужило участие в Межпарламентской ассамблее православия ее президента Сергея Гаврилова и депутата Госдумы, который в ходе заседания сел в кресло спикера грузинского парламента. Представители оппозиционных партий возмутились этим и в знак протеста покинули зал заседания.

В дальнейшем у здания парламента Тбилиси произошли массовые акции протеста, в результате чего пострадали 240 человек.

В беседе с РБК Сергей Гаврилов назвал инцидент в Тбилиси попыткой смены власти в Грузии. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в Тбилиси идут на пользу России.