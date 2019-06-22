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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении», — сказала Догузова.

Она отметила, что туристам, которые не успели вылететь в Грузию, средства за приобретенные авиабилеты будут возвращены в полном объеме.

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В Грузии ответили на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну

Ранее заместитель председателя правительства России Максим Акимов провел совещание с представителями авиакомпаний по ситуации в Грузии. Он отметил, что перевозчики зафиксировали массовую сдачу билетов.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности страны и защите ее граждан на фоне обострения ситуации в Грузии, подразумевающий запрет на авиаперелеты из России в Грузию. Запрет на полеты вводится с 8 июля текущего года.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня. Причиной тому послужило участие в Межпарламентской ассамблее православия ее президента Сергея Гаврилова и депутата Госдумы, который в ходе заседания сел в кресло спикера грузинского парламента. Представители оппозиционных партий возмутились этим и в знак протеста покинули зал заседания.

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В дальнейшем у здания парламента Тбилиси произошли массовые акции протеста, в результате чего пострадали 240 человек.

В беседе с РБК Сергей Гаврилов назвал инцидент в Тбилиси попыткой смены власти в Грузии. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в Тбилиси идут на пользу России.

Теги: Ростуризм, российские туроператоры, Грузия
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