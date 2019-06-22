Авиакомпании зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию

Заместитель председателя правительства Максим Акимов в субботу провел совещание с представителями российских авиакомпаний по ситуации в Грузии. Об этом сообщил РБК представитель Акимова.

По его словам, совещание провели в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и защите ее граждан на фоне обострения ситуации в Грузии. Он подразумевает запрет на авиаперелеты из России в Грузию и вступает в силу 8 июля. Документ был подписан накануне на фоне протестов в Грузии из-за инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В ходе совещания стороны проработали решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан и организации их информирования о вариантах возвращения домой.

Как пояснил представитель зампреда правительства, находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь. На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой.