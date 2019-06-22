Российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с 8 июля

На сайтах «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний», Red Wings и «Нордавиа» больше нельзя купить билеты в Грузию с вылетом после 8 июля. Перевозчики предлагают выбрать альтернативные маршруты или перенести вылет

Международный аэропорт Тбилиси (Фото: ТАСС)

Все шесть российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Грузию, перестали продавать билеты на рейсы в республику с вылетом с 8 июля в соответствии с указом президента Владимира Путина.

S7 на своем сайте сообщает, что пассажирам «необходимо воздержаться от приобретения авиабилетов» на рейсы из России в Грузию с датами вылета начиная с 8 июля. При попытке купить билет из Москвы в Тбилиси в указанные даты предлагаются билеты во Владикавказ и Ереван или рейсы на 7 июля. На сайте «Уральских авиалиний» также нельзя приобрести билеты на 8 июля. «По вашему направлению Москва — Тбилиси нет рейсов», — говорится в сообщении, всплывающем при поиске билетов. В пресс-службе авиакомпании говорили ТАСС, что закрыли продажу билетов, до 8 июля рейсы в Тбилиси и Кутаиси будут выполняться по расписанию.

«Аэрофлот» сообщил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля. На сайте авиакомпании нельзя купить билеты с указанной даты. В авиакомпании «Победа» говорили РБК, что до 8 июля все рейсы будут выполняться по расписанию, а купившим билеты на отмененные рейсы полностью вернут денежные средства.

В компании Red Wings также сообщили, что закрывают продажу билетов в Батуми с указанной даты и ожидают от регулятора уточнений по исполнению решений руководства России. На сайте авиакомпании «Нордавиа» билеты в Тбилиси и Батуми с датой вылета с 8 июля купить также нельзя. «В настоящее время по выбранному направлению рейсы не осуществляются», — говорится в сообщении.