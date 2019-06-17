Путину и Лукашенко представят предложения по интеграции к 25 июня

Правительства России и Белоруссии работают над поручениями по углублению интеграции в Союзном государстве. Свои предложения по этому вопросу они должны представить президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, передает информационно-аналитический портал Союзного государства.

По словам Андрейченко, отношения России и Белоруссии не стоят на месте, а развиваются. Он отметил, что интеграция — непростой процесс и сегодня «между странами имеется много проблемных вопросов». В частности, уточнил Андрейченко, в Союзном государстве не смогли до конца создать единый рынок, а также равные условия для субъектов хозяйствования.

«На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения по дальнейшему углублению нашей интеграции», заключил Андрейченко.

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства начал активно обсуждаться с марта. Тогда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у России нет планов поглотить соседнюю республику. При этом в декабре 2018 года он опасался подобных идей и заявлял, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия захочет присоединить Белоруссию, а для государства «суверенитет — святое».