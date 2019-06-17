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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Путину и Лукашенко представят предложения по интеграции к 25 июня

Правительства России и Белоруссии работают над поручениями по углублению интеграции в Союзном государстве. Свои предложения по этому вопросу они должны представить президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, передает информационно-аналитический портал Союзного государства.

По словам Андрейченко, отношения России и Белоруссии не стоят на месте, а развиваются. Он отметил, что интеграция — непростой процесс и сегодня «между странами имеется много проблемных вопросов». В частности, уточнил Андрейченко, в Союзном государстве не смогли до конца создать единый рынок, а также равные условия для субъектов хозяйствования.

«На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения по дальнейшему углублению нашей интеграции», заключил Андрейченко.

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Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства начал активно обсуждаться с марта. Тогда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у России нет планов поглотить соседнюю республику. При этом в декабре 2018 года он опасался подобных идей и заявлял, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия захочет присоединить Белоруссию, а для государства «суверенитет — святое».

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В апреле Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщал, что Союзное государство может возглавить Путин. Пресс-секретарь президента тогда назвал информацию «вольными упражнениями» и отметил, что она не имеет отношения к тому, что действительно обсуждается. Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью РБК назвал нормальным то, что стороны не раскрывают детали переговоров.

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Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце мая в Подмосковье встретились премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас для обсуждения плана интеграции. По итогам встречи Румас рассказал, что позиция Минска на дальнейшую интеграцию с Россией совпадает с позицией Москвы на 70%, а по оставшимся 30%, по его словам, надо понять, «в чем у нас различия и какие развязки есть».

Задачами, связанными с интеграцией, как сообщили в Кремле 17 июня, будет заниматься экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич. В этот день его назначили замглавы Минэкономразвития. Источник, близкий к правительству, сообщал РБК, что кроме прочего на новом посту Бабич курировать взаимодействие с СНГ.

Теги: Белоруссия, интеграция, Союзное государство
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