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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом» ​предложил включить Россию в состав Белоруссии.

​Лидер Белоруссии заверил, что у России нет никаких намерений поглотить его страну. Он указал, что если вынести на обсуждение вопрос о включении белорусской территории в состав России, то большинство белорусов проголосуют против. «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», — указал белорусский президент. Он также подчеркнул, что руководства России и Белоруссии не вырабатывают никаких «закулисных схем».

​«Начинают разговаривать о включении страны туда, сюда, я говорю: «Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Белоруссии включим Россию», — отметил белорусский лидер.

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Он высказал мнение, что если бы такой вопрос встал серьезно, россияне были бы не против. Лукашенко также заявил, что если союз основан на принципах равноправия, то его президентом можно сделать белорусского лидера. При этом глава государства подчеркнул, что в шутку говорит так, когда «начинают уж слишком наседать».

В декабре Лукашенко заявил, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет включить Белоруссию в состав России. «Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отмечал Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема объединения России и Белоруссии не стоит на повестке дня, а планы по расширению интеграции «концептуально прописаны» в документах Союзного государства.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство
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