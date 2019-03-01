Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом» ​предложил включить Россию в состав Белоруссии.

​Лидер Белоруссии заверил, что у России нет никаких намерений поглотить его страну. Он указал, что если вынести на обсуждение вопрос о включении белорусской территории в состав России, то большинство белорусов проголосуют против. «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», — указал белорусский президент. Он также подчеркнул, что руководства России и Белоруссии не вырабатывают никаких «закулисных схем».

​«Начинают разговаривать о включении страны туда, сюда, я говорю: «Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Белоруссии включим Россию», — отметил белорусский лидер.

Он высказал мнение, что если бы такой вопрос встал серьезно, россияне были бы не против. Лукашенко также заявил, что если союз основан на принципах равноправия, то его президентом можно сделать белорусского лидера. При этом глава государства подчеркнул, что в шутку говорит так, когда «начинают уж слишком наседать».