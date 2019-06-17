Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития

Бабич покинул Минск в апреле 2019 года, уступив пост посла сенатору от Сахалинской области Дмитрию Мезенцеву

Михаил Бабич (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Источник, близкий к правительству, сообщил РБК, что на новом посту Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

С поста посла в Минске Бабич был уволен 30 апреля. Источник РБК, близкий к Кремлю, рассказывал, что Бабичем был недоволен президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого «не устраивала слишком активная деятельность» посла.

В Минске Бабич сделал ряд критических заявлений в адрес белорусской стороны, которые вызвали негативную реакцию, отмечали после отставки посла эксперты.

В частности, реагируя на одно из интервью Бабича, официальный представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз назвал его «счетоводом и бухгалтером», перепутавшим работу в независимом государстве с работой в российском федеральном округе, подразумевая предыдущую работу посла — в качестве полпреда президента в Приволжском федеральном округе.