В Кремле сообщили о задачах Бабича на посту в Минэкономразвитии

В Кремле сообщили о задачах Бабича на посту в Минэкономразвитии

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный на должность заместителя министра экономического развития, продолжит заниматься интеграционной тематикой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам известно, что во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — подчеркнул он, добавив, что Бабич обладает достаточно высоким уровнем экспертизы.

О том, что Бабич стал замглавы Минэкономразвития, стало известно ранее 17 июня.

Источник, близкий к правительству, сообщил РБК, что на новом посту Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.