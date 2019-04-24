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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
Российский лидер усиливает давление на Александра Лукашенко, чтобы заставить его продемонстрировать свою лояльность Москве и согласиться на обширную интеграцию, рассказали агентству Bloomberg близкие к Кремлю источники
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президента Владимира Путина все больше разочаровывает риторика его белорусского коллеги Александра Лукашенко, и он усиливает давление на Белоруссию, чтобы расширить масштаб интеграционных процессов, опасаясь выхода Минска из-под влияния Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю​. По информации агентства, российский лидер рассматривает планы сохранить за собой власть и возглавить союзное государство после 2024 года, когда истечет его президентский срок.

Агентство пишет, что Россия усиливает давление на Белоруссию, чтобы ее лидер «продемонстрировал свою лояльность, согласившись на все большую интеграцию в обмен на возвращение материальной помощи». Это, в свою очередь, подпитывает опасения Минска о том, что нынешнее давление — это «прелюдия к возможному полному поглощению» Белоруссии Россией.

Ради того чтобы сохранить лояльность Белоруссии, Путин, утверждают собеседники агентства, попросившие сохранить анонимность, может возглавить объединенное государство, чтобы «обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года».

Вопрос о создании союзного государства между Россией и Белоруссией обсуждается уже на протяжении последних нескольких месяцев. В начале марта Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, а также заверил, что у России нет планов поглотить соседнюю республику. Еще в декабре прошлого года белорусский лидер опасался таких идей: он говорил, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет включить Белоруссию в свой состав, и подчеркивал, что «для нас <...> святое — это суверенитет».​

Политика
Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше. Российская руководящая элита рассматривает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», и это государство может возглавить Путин, рассказали собеседники.

Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

В Кремле к этим заявлениям отнеслись скептически: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал Bloomberg, отметил, что описанное не имеет отношения к тому, что на самом деле обсуждается. «Это такие вольные упражнения», — сказал он журналистам.

Политика
Глава МИД Белоруссии прокомментировал сценарий Bloomberg для Путина

В свою очередь, в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на двухсторонних переговорах такая тема обсуждалась вскользь и только «в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ».

Видео: YouTube/CTVBY

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Союзное государство, Минск ..., Москва, интеграция
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