Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

Российский лидер усиливает давление на Александра Лукашенко, чтобы заставить его продемонстрировать свою лояльность Москве и согласиться на обширную интеграцию, рассказали агентству Bloomberg близкие к Кремлю источники

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президента Владимира Путина все больше разочаровывает риторика его белорусского коллеги Александра Лукашенко, и он усиливает давление на Белоруссию, чтобы расширить масштаб интеграционных процессов, опасаясь выхода Минска из-под влияния Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю​. По информации агентства, российский лидер рассматривает планы сохранить за собой власть и возглавить союзное государство после 2024 года, когда истечет его президентский срок.

Агентство пишет, что Россия усиливает давление на Белоруссию, чтобы ее лидер «продемонстрировал свою лояльность, согласившись на все большую интеграцию в обмен на возвращение материальной помощи». Это, в свою очередь, подпитывает опасения Минска о том, что нынешнее давление — это «прелюдия к возможному полному поглощению» Белоруссии Россией.

Ради того чтобы сохранить лояльность Белоруссии, Путин, утверждают собеседники агентства, попросившие сохранить анонимность, может возглавить объединенное государство, чтобы «обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года».

Вопрос о создании союзного государства между Россией и Белоруссией обсуждается уже на протяжении последних нескольких месяцев. В начале марта Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, а также заверил, что у России нет планов поглотить соседнюю республику. Еще в декабре прошлого года белорусский лидер опасался таких идей: он говорил, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет включить Белоруссию в свой состав, и подчеркивал, что «для нас <...> святое — это суверенитет».​