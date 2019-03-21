Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Сценарии сохранения Владимира Путина у власти по окончанию срока его президентских полномочий в 2024 году, о которых написало агентство Bloomberg, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это такие вольные упражнения», — сказал Песков.
«В Кремле напряженная рабочая повестка, ежедневно нацеленная на реализацию майского плана, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», — добавил он.
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии. Это позволит Путину стать главой нового государства и ограничения, предусмотренные Конституцией России, не будут распространяться на эту должность, говорилось в статье.
Бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин также сказал агентству, что в Кремле обсуждали и сценарий передачи власти, подобный казахстанскому.