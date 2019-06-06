Лавров ответил на домыслы о «президентском троне» союзного государства

Глава МИДа назвал нормальным отсутствие сведений о ходе переговоров по интеграции в рамках Союзного договора. В документе нет ничего, провоцирующего спекуляции о его необходимости, чтобы вывести кого-то на «президентский трон»

Сергей Лавров (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

В интервью РБК Сергей Лавров назвал нормальным отсутствие информации о ходе переговоров о продвижении интеграции России и Белоруссии. «Президенты поручили рабочей группе на уровне вице-премьеров под присмотром двух председателей правительства разобраться с тем, как мы будем дальше продвигать интеграцию и какие положения Союзного договора нуждаются в дополнительном внимании. Они сейчас этим занимаются, — сказал министр. — Я надеюсь, вы как профессионалы понимаете, что когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил. Так нигде не бывает».

Практика показывает, что, как только переговоры начинают быть предметом публичной дискуссии, переговорщики замыкаются в своих позициях, и ничего позитивного не происходит, объяснил он.

На замечание о том, что отсутствие информации порождает различные слухи, например что президент России Путин возглавит общее государство в 2024 году, министр заявил, что «в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон».

О том, что Путин может возглавить Союзное государство России и Белоруссии, сообщал в апреле этого Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле.

24 мая в подмосковных Горках для обсуждения плана интеграции встречались премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас, напомнил Лавров. По итогам встречи Румас рассказал, что позиция Минска на дальнейшую интеграцию с Россией совпадает с позицией Москвы на 70%, а по оставшимся 30%, по его словам, надо понять, «в чем у нас различия и какие развязки есть». Главы правительств поручили министерской рабочей группе в течение месяца проработать спорные вопросы по развитию интеграции в рамках Союзного государства — текст окончательного документа планируется подготовить к 21 июня.