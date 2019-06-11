Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила уголовное дело журналиста Ивана Голунова с генпрокурором Юрием Чайкой, передает ТАСС.

«Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем», — сказала Матвиенко.

«История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции», — добавила спикер.

Ранее советник президента России Антон Кобяков обещал лично изучить дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков. Советник президента заявил, что Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. «Те, кто это делает, за это ответят», — отметил Кобяков.