Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,55 -0,23 EUR Бирж. 73,06 -0,21 Brent 62,23 -1,03% USD Нал. 64,93 64,17 EUR Нал. 73,49 72,68 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1319 +0,0002 BTC/USD Бирж. 7 950,00 -69,90 IMOEX 2 739,41 -0,12% RTSI 1 336,74 +0,08% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AMD $40 (+18,66%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
AMD $40 (+18,66%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
Умер участник шоу «Голос» Сафиулин Общество, 12:06 Как связана российская швейная фабрика с мировыми брендами РБК и ВТБ, 12:04 Alibaba и Mail.Ru назвали будущих гендиректоров AliExpress Russia Бизнес, 11:55 Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации Политика, 11:47 Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС Финансы, 11:46 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору средств от насекомых Общество, 11:46 Концессионные соглашения в ЖКХ: выгодно ли это бизнесу Pro, 11:43 Суд в Москве вынес приговор троим членам ИГ за подготовку терактов Общество, 11:37 Пока не исчезли: 10 красивых мест, которые стоит увидеть Спецпроект РБК PINK, 11:37 Личный опыт: я живу в сталинской высотке РБК и Элитная недвижимость, 11:36 Александр Роднянский – РБК Стиль: «Глобальным «Кинотавр» стать не может» Стиль, 11:33 В Нижнем Тагиле после взрыва газа ввели режим ЧС Общество, 11:33 Адвокаты журналиста Голунова обжаловали его домашний арест Общество, 11:24 Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Бизнес, 11:15
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила уголовное дело журналиста Ивана Голунова с генпрокурором Юрием Чайкой, передает ТАСС.

«Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем», — сказала Матвиенко.

«История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции», — добавила спикер.

Общество
Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела

Ранее советник президента России Антон Кобяков обещал лично изучить дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков. Советник президента заявил, что Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. «Те, кто это делает, за это ответят», — отметил Кобяков.

Общество
Тимченко попросила не делать Голунова «знаменем борьбы с режимом»

8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и считает, что запрещенные вещества были ему подброшены из-за профессиональной деятельности. «Я не считаю себя виновным и готов это доказывать», — заявил журналист в суде, подчеркнув, что никогда не употреблял наркотики.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Адвокат журналиста утверждал, что пробы на наркотики, взятые у Голунова, были отрицательными. Позднее защита заявила, что на предметах, изъятых дома у журналиста в ходе обыска, не были обнаружены его отпечатки. В МВД отмечали, что на пакетиках с запрещенными веществами, якобы изъятыми у журналиста, обнаружено ДНК нескольких человек.
 

Теги: Юрий Чайка, Иван Голунов, уголовное дело, наркотики, Валентина Матвиенко
Материалы по теме
Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела
Общество
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Общество
В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter