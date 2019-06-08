Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Никулинский районный суд Москвы 8 июня рассматривает вопрос об избрании меры пресечения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Журналист был задержан 6 июня в центре Москвы, его подозревают в попытке сбыта наркотиков. Полиция уверяет, что при задержании у него были пакеты с порошком, в его доме при обыске также были найдены наркотики.

Голунов вину отрицает, называя произошедшее провокацией и утверждая, что наркотики ему подбросили. Адвокаты заявляют о многочисленных нарушениях при задержании