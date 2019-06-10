Тимченко попросила не делать Голунова «знаменем борьбы с режимом»

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко призвала не представлять журналиста издания Ивана Голунова пострадавшим от «кровавого режима» и «политическим узником». Свою позицию она высказала в интервью телеканалу «Дождь».

По ее мнению, его дело является провокацией, произволом и историей про то, как «гниют» правоохранительные органы в России. Тимченко отметила, что Голунов как журналист всегда выполнял свои обязанности в соответствии с профессиональными стандартами и этикой, а также никогда не вставал ни на чью сторону.

«Пусть он будет тем, кем он является — блестящим журналистом. Не знаменем, не лозунгом — журналистом. Профессионал, честный человек, один из нас, один из толпы, что угодно. Но не надо делать из него знамя сопротивления с кровавым режимом», — сказала она.