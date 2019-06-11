Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела

Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на вещах из его дела

Речь идет о предметах, которые изъяли из квартиры журналиста в ходе обысков. В полиции утверждали, что обнаружили там наркотики. Голунов не признает вину, он говорит, что запрещенные вещества ему подбросили

Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Эксперты не обнаружили отпечатков пальцев спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических веществ, на вещах, которые изъяли из его квартиры, сообщил ТАСС адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», — сказал он. Бадамшин не уточнил, какие именно предметы обследовали эксперты.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции утверждают, что при себе у журналиста были запрещенные вещества, а позже наркотики нашли и в его квартире. По версии следствия, он приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина с целью их дальнейшего сбыта. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест до на два месяца.

Сам Голунов уверяет, что наркотики ему подбросили. На суде он рассказал, что перед арестом получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе и связях с ним силовиков из УФСБ по Москве и Московской области. Редакция «Медузы» считает, что преследование Голунова связано с его работой.