МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

Иск Киева, направленный в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гааге из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, лежит вне юрисдикции этой инстанции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД России.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а «в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».

«Вместе с тем сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что намерены доказывать тот факт, что Конвенция 1982 года не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами и действие юрисдикции на них не распространяется.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных корабля, задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала, заявил, что у Москвы появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по кораблям открыли огонь, трое моряков ВМС Украины получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля задержали и отбуксировали в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО.