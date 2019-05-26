Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Посол Украины в ФРГ назвал решение Международного трибунала «дипломатической победой» и «козырем». Если Москва не станет его выполнять, Киев потребует от Берлина ввести против Москвы «гамбургские» санкции, пообещал он

Украинские моряки в Лефортовском СИЗО (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украина будет требовать от Германии введения новых санкций против России, в случае если Москва откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом заявил агентству «Укринформ» посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских [Международный трибунал по морскому праву заседает в Гамбурге] — санкций в отношении России», — пообещал он. Дипломат добавил, что призвал главу МИД Германии Хейко Мааса требовать от России немедленного исполнения решение трибунала.

Он назвал вынесенное решение «дипломатической победой» и «козырем» в деле освобождения украинских моряков. «Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — приводит агентство его слова.

Согласно вынесенному решению Международного трибунала по морскому праву, Россия должна освободить задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна. МИД России, комментируя это решение заявил, что Москва будет последовательно отстаивать свою позицию по ситуации, связанной с инцидентом в Керченском проливе. В России считают, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.