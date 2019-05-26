Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,24 63,76 EUR Нал. 73,02 71,30 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 055,90 +62,50 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам Политика, 00:55 Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков Политика, 00:55 Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы Общество, 00:25 «Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании Спорт, 00:21 МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 12,5 тыс. Политика, 00:00 МЧС предупредило москвичей о грозе и граде Общество, 25 мая, 23:36 «Бавария» в 19-й раз выиграла Кубок Германии по футболу Спорт, 25 мая, 23:35 Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17 Общество, 25 мая, 23:18 Победители 72-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Общество, 25 мая, 23:07  Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 25 мая, 23:05 Российские военные сообщили об атаке боевиков в сирийском Идлибе Политика, 25 мая, 22:56 Определился соперник сборной России в борьбе за бронзу ЧМ по хоккею Спорт, 25 мая, 22:35 В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам Политика, 25 мая, 22:26 Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» Общество, 25 мая, 21:55
Конфликт в Азовском море ,  
0 
Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков
Посол Украины в ФРГ назвал решение Международного трибунала «дипломатической победой» и «козырем». Если Москва не станет его выполнять, Киев потребует от Берлина ввести против Москвы «гамбургские» санкции, пообещал он
Украинские моряки в Лефортовском СИЗО  (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украина будет требовать от Германии введения новых санкций против России, в случае если Москва откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом заявил агентству «Укринформ» посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских [Международный трибунал по морскому праву заседает в Гамбурге] — санкций в отношении России», — пообещал он. Дипломат добавил, что призвал главу МИД Германии Хейко Мааса требовать от России немедленного исполнения решение трибунала.

Политика
Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков

Он назвал вынесенное решение «дипломатической победой» и «козырем» в деле освобождения украинских моряков. «Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — приводит агентство его слова.

Согласно вынесенному решению Международного трибунала по морскому праву, Россия должна освободить задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна. МИД России, комментируя это решение заявил, что Москва будет последовательно отстаивать свою позицию по ситуации, связанной с инцидентом в Керченском проливе. В России считают, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Политика
МИД пообещал отстаивать позицию по ситуации с украинскими моряками


Речь идет о событиях, которые произошли в Керченском проливе в ноябре минувшего года. Тогда три корабля ВМС Украины, как утверждает российская сторона, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. Российские пограничники с применением огня задержали суда, моряки были арестованы. Киев утверждает, что уведомлял Москву о своих маневрах и считает ее действия агрессией. Москва настаивает, что со стороны Киева была предпринята провокация.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Украинские моряки продолжают оставаться под арестом в Москве, власти Украины обратились в Международный трибунал по морскому праву, потребовав обязать Россию отпустить моряков. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Керченский пролив, моряки
Материалы по теме
МИД пообещал отстаивать позицию по ситуации с украинскими моряками
Политика
Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков
Политика
Порошенко дал Зеленскому совет в вопросе освобождения украинских моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter