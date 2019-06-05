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Киев заметил смену тона на первых после выборов переговорах по Донбассу
Впервые заседание рабочих групп трехсторонней рабочей группы прошли конструктивно, констатировал представитель Киева на переговорах Леонид Кучма
Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что впервые заседание прошло конструктивно и появилось доверие друг к другу.

«Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор», — приводятся в сообщении пресс-службы президента Украины слова Леонида Кучмы.

Представитель украинской стороны уточнил, что приехал в Минск на переговоры с «дорожной картой» от Зеленского. «Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир», — сказал Кучма, добавив, что высказал те пожелания, которые услышал от президента. «Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — рассказал Кучма.

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В России понадеялись на успех переговоров по Донбассу с назначением Кучмы

Одним из вопросов, который обсуждался на встрече, был вопрос обмена военнопленными. «Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решены. Но четко знаю, что они начнут решаться», — сказал представитель Киева, добавив, что поднимался вопрос и по украинским морякам. «Я также убежден, чтобы движение будет в этом направлении», — поделился Кучма своими ожиданиями.

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Кучма прокомментировал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Это была первая встреча трехсторонней контактной группы после выборов президента Украины. Переговоры по традиции проходили в Минске. Со стороны России в них принимал участие Борис Грызлов. Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу 3 июня. До этого он уже вел переговоры от лица Киева, но в октябре 2018 года покинул группу. Свое возвращение Кучма назвал возможностью «работать на благо страны».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Леонид Кучма, Донбасс
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