Киев заметил смену тона на первых после выборов переговорах по Донбассу

Впервые заседание рабочих групп трехсторонней рабочей группы прошли конструктивно, констатировал представитель Киева на переговорах Леонид Кучма

Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что впервые заседание прошло конструктивно и появилось доверие друг к другу.

«Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор», — приводятся в сообщении пресс-службы президента Украины слова Леонида Кучмы.

Представитель украинской стороны уточнил, что приехал в Минск на переговоры с «дорожной картой» от Зеленского. «Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир», — сказал Кучма, добавив, что высказал те пожелания, которые услышал от президента. «Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — рассказал Кучма.

Одним из вопросов, который обсуждался на встрече, был вопрос обмена военнопленными. «Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решены. Но четко знаю, что они начнут решаться», — сказал представитель Киева, добавив, что поднимался вопрос и по украинским морякам. «Я также убежден, чтобы движение будет в этом направлении», — поделился Кучма своими ожиданиями.