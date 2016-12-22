Путин назвал инцидент в Черном море провокацией в интересах Порошенко

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе был провокацией, которая выгодна президенту Украины Петру Порошенко, уверен Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отвечая на вопрос об инциденте, который закончился задержанием украинских кораблей, Владимир Путин назвал его провокацией. Заинтересован в этом был в том числе Петр Порошенко в преддверии выборов на Украине, сказал российский президент в среду на форуме «Россия зовет».

Действия Киева Путин назвал «нечистоплотной игрой в интересах подавления политических оппонентов». Выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Согласно опросам Порошенко в президентской гонке пока идет на третьем месте.

Путин обосновал свое мнение тем, что действующему президенту Украины «нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции». Он обратил внимание на то, что военное положение в стране было введено только сейчас, после «обычного пограничного инцидента». «Точно провокация», — подчеркнул Путин.

Видео: РБК

Российский президент напомнил, что в сентябре похожий караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу, но тогда украинские власти выполнили все требования России и им был предоставлен лоцман.

Оценивая действия пограничников, Путин подчеркнул, что «иностранные суда вторглись на территорию России и не отвечали». «Они [пограничники] выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации», — сказал глава государства.

Подтверждением версии о провокации Путин назвал в том числе то, что среди экипажа были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), «которые и руководили этой операцией».

Президент также заявил, что киевские власти «с успехом продают антироссийские настроения», потому что продавать им больше нечего. «И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут», — сказал Путин.

Вечером 25 ноября два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили российскую границу и отказались подчиняться требованиям пограничников, заявили ранее в ФСБ. По ним был открыт огонь. В итоге все три корабля были задержаны и направлены в Керчь, а 24 члена команды отправились в Симферополь.

В Киеве в ответ объявили военное положение в нескольких областях сроком на один месяц. Позже президент Порошенко обосновал свое решение не только событиями в районе Керченского пролива, но и наличием крупной российской военной группировки на сухопутной границе, о которой ему сообщила разведка.