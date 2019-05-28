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Киев заявил о планах добиться смены статуса Керченского пролива
МИД Украины будет работать над сменой статуса Керченского пролива. В Киеве намерены сделать его международным для противодействия «спекуляциям» России
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио «Новое Время» сообщила, что Украина выступает за придание Керченскому проливу статуса международного.

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — заявила Зеркаль (цитата по Корреспондент.net).

Вместе с тем она отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, ведомство не намерено. Она пояснила, что это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства. В последнем слушании трибунала по инциденту в Керченском проливе председатель трибунала ссылался на это соглашение. «Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции», — сказала Зеркаль.

Понятие «проливы, используемые для международного судоходства» закреплено в Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. Оно относится к транзитным путям, которые используются судами различных стран. Согласно конвенции, в таких проливах «все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно чиниться препятствий». При этом страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих его для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Помимо Конвенции по морскому праву, статус Керченского пролива определяется двусторонним соглашением России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенным в 2003 году. В первой статье двустороннего соглашения сказано, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Вторая статья гласит, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. При этом в 2014 году, после присоединения Крыма, МИД России распространил заявление, в котором говорилось, что Россия в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. «Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов», — говорилось в документе.

Политика
Минобороны Украины анонсировало проходы кораблей через Керченский пролив

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Керченский пролив, Украина
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