Зеленский назвал выполнение Россией решения суда ООН шагом к переговорам

Международный суд обязал Россию освободить задержанных на входе в Керченский пролив украинских моряков. Зеленский считает, что у Москвы появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию освободить задержанных в ноябре 2018-го украинских моряков и три корабля.

Речь идет об артиллерийских катерах ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовом буксире «Яны Капу». Российская сторона утверждает, что они не предупредили о своих маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали.