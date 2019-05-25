Зеленский назвал выполнение Россией решения суда ООН шагом к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.
«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию освободить задержанных в ноябре 2018-го украинских моряков и три корабля.
Речь идет об артиллерийских катерах ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовом буксире «Яны Капу». Российская сторона утверждает, что они не предупредили о своих маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали.