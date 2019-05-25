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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков
Международный суд по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В соответствии с решением суда, заседавшего в Гамбурге, Россия должна освободить задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна, сообщает агентство «РИА Новости». Одновременно при этом трибунал сообщил, что не будет требовать от России закрытия уголовного дела в отношении украинского экипажа.

Также в заявлении суда содержится призыв к Москве и Киеву не предпринимать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в районе Керченского пролива.

Решение суда было принято несмотря на то, что российские представители не присутствовали на заседаниях. В Москве считают, что у ITLOS не было полномочий рассматривать иск, который подала украинская сторона.

Эту же позицию в МИДе подтвердили и после решения трибунала в Гамбурге. Там заявили о намерении Москвы последовательно отстаивать свою позицию, а также об отсутствии у арбитража юрисдикции рассматривать возникший спор.

Политика
Москва заявила об уходе Киева от обсуждения судьбы задержанных моряков

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали неподалеку от Керчи три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО.

В свою очередь власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.

Руслан Хомчак, который возглавил украинский Генштаб после инаугурации Зеленского, 24 мая согласился с тем, что отправлять моряков в той ситуации в Керченский пролив было опасно. По его словам, есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко. «Я ему задам этот вопрос — чем он руководствовался, или он прогнозировал это все, мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов, для того чтобы мы могли их так раздавать», — подчеркнул Хомчак.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, моряки
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