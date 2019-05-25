Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков

Международный суд по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В соответствии с решением суда, заседавшего в Гамбурге, Россия должна освободить задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна, сообщает агентство «РИА Новости». Одновременно при этом трибунал сообщил, что не будет требовать от России закрытия уголовного дела в отношении украинского экипажа.

Также в заявлении суда содержится призыв к Москве и Киеву не предпринимать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в районе Керченского пролива.

Решение суда было принято несмотря на то, что российские представители не присутствовали на заседаниях. В Москве считают, что у ITLOS не было полномочий рассматривать иск, который подала украинская сторона.

Эту же позицию в МИДе подтвердили и после решения трибунала в Гамбурге. Там заявили о намерении Москвы последовательно отстаивать свою позицию, а также об отсутствии у арбитража юрисдикции рассматривать возникший спор.