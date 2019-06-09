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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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«Россия 24» исправит сюжет с некорректными данными об опьянении Голунова

Телеканал «Россия 24» пообещал убрать в новом сюжете неверную информацию об опьянении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК рассказал главный редактор канала Евгений Бекасов.

Он сообщил, что в 17:20 в эфир выйдет новый выпуск «Дежурной части» о Голунове. По его словам, в сюжете не будет некорректной информации об опьянении сотрудника «Медузы». Как уточнил Бекасов радиостанции «Говорит Москва», информацию дадут «в соответствии с тем текстом, который в справке».

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Днем 9 июня телеканал выпустил сюжет, посвященный Голунову, в котором корреспондент «России 24» сообщил, что в момент задержания журналист находился «в состоянии опьянения», а какого именно — «эксперты установят позже».

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Канал при этом показал кадры со справкой, в бланке которой ручкой подписана частица «не». Таким образом, из документа следует, что «по результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены».

Голунова задержали 6 июня в Москве. Полиция сообщала, что при себе у него было пять пакетов с порошком, еще несколько свертков запрещенного вещества и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Никулинский районный суд Москвы 8 июня поместил его под домашний арест на два месяца.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

В изоляторе временного содержания 8 июня Голунову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, врачи подозревали у корреспондента переломы ребер, сотрясение мозга, а также нашли гематому на голове. Главврач больницы № 71, куда Голунова направили на обследование, сообщил, что серьезных травм у него нет.

Адвокаты Голунова попросили проверить информацию о том, что полицейские, проводившие задержание Голунова, били его. Генсек Совета Европы Турберн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с возможным насилием в отношении корреспондента. Он также призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в случившемся.
 


 

Теги: Иван Голунов, новости РБК
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