«Россия 24» исправит сюжет с некорректными данными об опьянении Голунова

Телеканал «Россия 24» пообещал убрать в новом сюжете неверную информацию об опьянении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК рассказал главный редактор канала Евгений Бекасов.

Он сообщил, что в 17:20 в эфир выйдет новый выпуск «Дежурной части» о Голунове. По его словам, в сюжете не будет некорректной информации об опьянении сотрудника «Медузы». Как уточнил Бекасов радиостанции «Говорит Москва», информацию дадут «в соответствии с тем текстом, который в справке».

Днем 9 июня телеканал выпустил сюжет, посвященный Голунову, в котором корреспондент «России 24» сообщил, что в момент задержания журналист находился «в состоянии опьянения», а какого именно — «эксперты установят позже».