Адвокат попросила проверить действия задержавших Голунова полицейских

Адвокат помещенного под домашний арест спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе направила в Следственный комитет заявление с просьбой проверить действия задержавших журналиста полицейских. Соответствующее заявление в своем канале в Telegram опубликовал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В документе, в частности, указывается, что в отношении Голунова «при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий» сотрудники правоохранительных органов «применили немотивированное физическое насилие». При этом на слова журналиста о том, что он получил телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела, в органе предварительного расследования — следственном управлении УВД по Западному административному округу столичного главка МВД — «никаким образом не отреагировали», говорится в заявлении.

«Таким образом, в связи с применением насилия и причинения Голунову телесных повреждений со стороны сотрудников полиции прошу вас провести проверку указанных фактов», — отметила Динзе, добавив, что в случае их подтверждения в отношении полицейских необходимо принять процессуальное решение по ст. 140, 141, 144, 145 УПК РФ и ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).

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