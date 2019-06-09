«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения». Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил телеканал «Россия 24». «Какого именно, — эксперты установят позже», — добавил репортер.

В эфире телеканал показал документ, на котором основано это утверждение. В справке, о которой идет речь, ручкой подписана частица «не». Таким образом, из документа следует, что «по результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены».

Фото: "Россия 24"

В пресс-службе холдинга ВГТРК от комментариев по этому поводу отказались. РБК направил запрос начальнику службы выпуска правовых программ дирекции информационных передач «Вести» объединенной дирекции ВГТРК Эдуарду Петрову.

Последний также принимал участие в съемах сюжета и взял интервью у Голунова. Ему журналист «Медузы» заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе. «Я готов отвечать [за эти слова]», — заверил он.