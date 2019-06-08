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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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Журналиста Голунова отправили в больницу

Находившемуся в изоляторе временного содержания журналисту Ивану Голунову была вызвана скорая медицинская помощь, и по результатам осмотра врачи приняли решение направить его в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

О том, что Голунова отправили в больницу, РБК также сообщил издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Ивана под конвоем на скорой помощи везут в больницу № 71, а не в суд, я и Алексей Венедиктов следуем за ним. Его должны госпитализировать», — сообщил он.

Фотогалерея 
Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

По словам генерального директора «Медузы» Галины Тимченко, «решение о переносе суда по мере пресечения пока не принято». «В Никулинский суд едет адвокат Голунова Дмитрий Динзе», — сообщила корреспонденту РБК Тимченко.

Ранее 8 июня главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что, по его информации, следователи намерены попросить Никулинский районный суд Москвы продлить срок содержания журналиста на 72 часа.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Журналисту Ивану Голунову полиция предъявила обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня, полицейские утверждают, что обнаружили у Голунова неизвестные вещества в рюкзаке, а также при дальнейшем обыске у него в квартире. По версии следствия, Голунов «с преступным умыслом и из корыстных побуждений», с целью личного незаконного обогащения приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина.
 

Теги: новости РБК, Иван Голунов
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