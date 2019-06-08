Журналиста Голунова отправили в больницу

Находившемуся в изоляторе временного содержания журналисту Ивану Голунову была вызвана скорая медицинская помощь, и по результатам осмотра врачи приняли решение направить его в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

О том, что Голунова отправили в больницу, РБК также сообщил издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Ивана под конвоем на скорой помощи везут в больницу № 71, а не в суд, я и Алексей Венедиктов следуем за ним. Его должны госпитализировать», — сообщил он.

По словам генерального директора «Медузы» Галины Тимченко, «решение о переносе суда по мере пресечения пока не принято». «В Никулинский суд едет адвокат Голунова Дмитрий Динзе», — сообщила корреспонденту РБК Тимченко.

Ранее 8 июня главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что, по его информации, следователи намерены попросить Никулинский районный суд Москвы продлить срок содержания журналиста на 72 часа.