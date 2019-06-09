Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без приемлемой сделки по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьер-министра соединенного Королевства Борис Джонсон не намерен выплачивать Брюсселю компенсацию в размере £39 млрд (более $50 млрд) за выход из ЕС до тех пор, пока не будет согласована сделка по Brexit, удовлетворяющая Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

«Я думаю, наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», — сказал Джонсон.

Он назвал странным то, что Великобритания должна «выписать этот чек целиком» до того, как итоговая сделка будет заключена.

В мае Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний в преддверие референдума по Brexit в 2016 году. Как отмечал истец, бизнесмен Маркус Болл, экс-глава МИДа ввел общественность в заблуждение своим заявлением о том, что после выхода Великобритании из ЕС Лондон будет еженедельно экономить по £350 млн, которые раньше уходили в Брюссель. Позднее Высокий суд решил не привлекать Джонсона к преследованию.