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Brexit ,  
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Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без приемлемой сделки по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьер-министра соединенного Королевства Борис Джонсон не намерен выплачивать Брюсселю компенсацию в размере £39 млрд (более $50 млрд) за выход из ЕС до тех пор, пока не будет согласована сделка по Brexit, удовлетворяющая Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

«Я думаю, наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», — сказал Джонсон.

Он назвал странным то, что Великобритания должна «выписать этот чек целиком» до того, как итоговая сделка будет заключена.

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Трамп счел Бориса Джонсона лучшим претендентом на пост премьера Британии

В мае Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний в преддверие референдума по Brexit в 2016 году. Как отмечал истец, бизнесмен Маркус Болл, экс-глава МИДа ввел общественность в заблуждение своим заявлением о том, что после выхода Великобритании из ЕС Лондон будет еженедельно экономить по £350 млн, которые раньше уходили в Брюссель. Позднее Высокий суд решил не привлекать Джонсона к преследованию.

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После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании

7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй подала в отставку с должности руководителя Консервативной партии. Свой уход она анонсировала в конце мая, также выразив сожаление, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из ЕС.

В числе претендентов на пост британского премьера, помимо Джонсона, есть министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, глава МИДа Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид и другие.
 

Теги: Борис Джонсон, Евросоюз, Brexit
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