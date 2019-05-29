Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit

Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit

Бывшего главу МИД Великобритании, а также одного из главных претендентов на пост премьер-министра Бориса Джонсона вызвали в суд по поводу его высказываний в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Об этом сообщает Guardian.

Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал на судебный процесс через пожертвования £200 тыс. Он обвинил экс-министра в должностном преступлении, в том, что он обманул общественность, когда заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна еженедельно будет экономить по £350 млн, которые раньше уходили в Брюссель.

Бизнесмен указал, что такие суммы Соединенное королевство никогда не выплачивало. Опровергли утверждение Джонсона и в британском статистическом ведомстве, где обвинили политика в подрыве «веры в официальную статистику».

Рассмотрение дела началось в Магистратском суде Лондона на прошлой неделе, а 29 мая судья приняла решение вызвать политика на предварительные слушания. Адвокаты Джонсона вину своего подзащитного отрицают.