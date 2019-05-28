После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИДа
Согласно внутрипартийным опросам, именно Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра. Начинал свою карьеру в журналистике, в 2001 году был впервые избран членом палаты общин. В 2004-м стал теневым министром культуры (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и повторяет структуру действующего правительства; предполагается, что в случае прихода к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК), спустя четыре года был избран мэром Лондона, а в 2012-м переизбран. В 2016 году стал главой МИДа, но покинул свой пост из-за разногласий с Мэй в отношении Brexit (Джонсон выступает за жесткий сценарий выхода из ЕС).
Что говорит о Brexit: в случае своего избрания обещает вывести Великобританию из ЕС 31 октября, даже если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто
Министр иностранных дел Великобритании
Впервые был избран в палату общин в 2005 году. Занимал несколько министерских должностей в теневом правительстве. В 2010-м стал министром культуры, СМИ и спорта с полномочиями по подготовке Олимпийских игр, а спустя два года — министром здравоохранения. Выступал за снижение допустимых сроков легальных абортов с 24 недель до 12, чем вызвал жесткую критику, но сохранил свой пост, когда Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра сменила Тереза Мэй. В 2018 году после ухода Джонсона с поста главы МИДа был назначен на эту должность.
Что говорит о Brexit: считает выход из ЕС без соглашения политическим самоубийством
Министр по вопросам международного развития
В студенческие годы исполнял обязанности тьютора принцев Уильяма и Гарри. Служил в Афганистане и Ираке, о чем написал несколько книг, знает несколько языков, в том числе русский. Первый министерский пост занял в 2018 году, когда был назначен младшим министром тюрем в Министерстве юстиции. В мае 2019 года стал министром международного развития.
Что говорит о Brexit: обещает достичь соглашения о Brexit. Заявил, что в случае избрания Джонсона покинет свой пост, так как не согласен с его позицией
Министр здравоохранения
Вступил в Консервативную партию в 1999 году, в 2010-м был избран в палату общин. Работал в аппарате теневого канцлера Казначейства Джорджа Осборна, был парламентским помощником министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения (2012–2013), а также младшим министром профобучения и предпринимательства (2013–2014). В 2015 году получил портфель генерального казначея и министра кабинета (ответственный за поддержку работы премьер-министра и обеспечение эффективного функционирования правительства. — РБК) в кабинете Кэмерона. Не получил должностей в первом кабинете Мэй и только в январе 2018-го вернулся в правительство, сначала на должность министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, а затем министра здравоохранения.
Что говорит о Brexit: выступает за умеренный сценарий выхода из ЕС, который предполагает уступки, чтобы провести проект через парламент
Экс-министр труда и пенсий
До прихода в политику Макви основала крупнейшую сеть для женщин-предпринимателей на северо-западе Англии, открыв офисный центр для стартапов. Покинула правительство в 2018 году после разногласий с Мэй по вопросам выхода из ЕС.
Что говорит о Brexit: считает, что новый премьер-министр должен «по-настоящему верить в Brexit». Выступает за жесткий вариант выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем: «Бесполезно притворяться, что эта сделка уважает результат референдума, когда всем очевидно, что это не так. Я не могу голосовать за это соглашение»
Бывший министр по выходу Великобритании из ЕС
До избрания в палату общин занимался адвокатурой, стал профессиональным переговорщиком (в частности, помогал палестинской делегации на мирных переговорах в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины). В 2012 году после смерти российского аудитора Сергея Магнитского стал инициатором законопроекта об аресте активов в британской юрисдикции и о закрытии британских виз для российских чиновников, виновных в нарушении прав человека. В 2017 году стал младшим министром судов и правосудия, а в 2018-м — младшим министром жилищного хозяйства и планирования в Министерстве общин и местного самоуправления. Спустя несколько месяцев был назначен министром по выходу Великобритании из ЕС, но покинул свой пост из-за разногласий с Мэй об условиях выхода из Евросоюза.
Что говорит о Brexit: выступает за пересмотр условий сделки, в противном случае готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем
Бывший лидер палаты общин
В правительстве Кэмерона занимала пост экономического секретаря Казначейства. В этот период СМИ обвиняли ее в использовании офшорных схем для оптимизации налогов компании своего мужа, занимающейся скупкой недвижимости для сдачи ее в аренду. В 2015-м стала младшим министром энергетики и борьбы с изменением климата.
В правительстве Мэй занимала посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а затем — лидера палаты общин. Покинула свой пост 22 мая из-за разногласий с Терезой Мэй, написав ей письмо, в котором заявила, что соглашение о выходе из ЕС, подготовленное премьер-министром, угрожает суверенитету страны.
Что говорит о Brexit: считает, что план, предложенный Мэй, угрожает суверенитету Соединенного Королевства, второй референдум может расколоть общество, и выступает за соглашение в парламенте об условиях сделки
Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
После окончания университета работал журналистом, в том числе в The Times. Был избран депутатом парламента в 2005 году. В 2010-м стал министром образования, а спустя пять лет — министром юстиции. Не получил должности в первом правительстве Мэй и был назначен на пост государственного секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству только в 2017-м.
Что говорит о Brexit: сторонник Джонсона, выступает за жесткий сценарий
Министр внутренних дел
До прихода в правительство около 20 лет занимался банковским бизнесом. В 2014-м занял пост министра культуры, СМИ и спорта в правительстве Кэмерона, а спустя год — министра предпринимательства. В правительстве Мэй стал министром по делам общин и местного самоуправления, а затем министром внутренних дел. Отец Джавида — иммигрант из Пакистана. Получив должность в министерстве, Джавид стал первым в истории представителем национального меньшинства в такой высокой должности.
Что говорит о Brexit: выступает за необходимость сделки с Брюсселем
Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления
Был первым заместителем мэра Лондона по вопросам полиции. В 2018 году был назначен замминистра труда и пенсий, а затем министром жилищного строительства.
Что говорит о Brexit: представил собственный план выхода из ЕС, который заключается в продлении переходного периода для переговоров об «альтернативных соглашениях» с Северной Ирландией (выход Великобритании из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, входящей в ЕС, эксперты опасаются, что это приведет к всплеску сепаратизма. — РБК)