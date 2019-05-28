После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,60 +0,14 EUR Бирж. 72,27 +0,16 Brent 70,02 +0,37% USD Нал. 65,02 64,21 EUR Нал. 72,76 71,85 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1187 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 739,90 -55,70 IMOEX 2 634,60 +0,06% RTSI 1 284,68 -0,27% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,21%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,56%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,21%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,56%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
Госдума одобрила новые льготы для привлечения крупных инвестиций Экономика, 15:51 Как оборудовать фудтрак под передвижной ресторан-бургерную РБК и ГАЗ, 15:46 Как компании планируют развивать функции HR-отделов в ближайшие два года Pro, 15:30 Эксперты КГИ предложили реформу системы господдержки инвалидов Политика, 15:30 Вице-президент Montblanc — о темпе жизни, вдохновении и России Стиль, 15:30 Мировая технологическая: как США и Китай открывают новый глобальный фронт Мнение, 15:25 В Совфеде нашли замену уезжающему послом в Минск главе комитета Политика, 15:24 Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов Политика, 15:24 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 15:18 Володин раскритиковал ход нацпроекта «Цифровая экономика» Экономика, 15:14 Синоптики назвали 28 мая самым теплым днем с начала года Общество, 15:11 В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд Общество, 15:07 После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании Политика, 15:06  Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 14:54
Политика ,  
0 
После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании
24 мая о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании объявила Тереза Мэй. Она покинет должность 7 июня. Ее преемника, который должен будет определить судьбу Brexit, изберут из числа представителей правящей Консервативной партии, так как всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год. Основные претенденты на пост премьер-министра — в обзоре РБК
Борис Джонсон
Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИДа

Согласно внутрипартийным опросам, именно Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра. Начинал свою карьеру в журналистике, в 2001 году был впервые избран членом палаты общин. В 2004-м стал теневым министром культуры (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и повторяет структуру действующего правительства; предполагается, что в случае прихода к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК), спустя четыре года был избран мэром Лондона, а в 2012-м переизбран. В 2016 году стал главой МИДа, но покинул свой пост из-за разногласий с Мэй в отношении Brexit (Джонсон выступает за жесткий сценарий выхода из ЕС).

Что говорит о Brexit: в случае своего избрания обещает вывести Великобританию из ЕС 31 октября, даже если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто

Джeрeми Хaнт
Фото: Luke MacGregor / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании

Впервые был избран в палату общин в 2005 году. Занимал несколько министерских должностей в теневом правительстве. В 2010-м стал министром культуры, СМИ и спорта с полномочиями по подготовке Олимпийских игр, а спустя два года — министром здравоохранения. Выступал за снижение допустимых сроков легальных абортов с 24 недель до 12, чем вызвал жесткую критику, но сохранил свой пост, когда Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра сменила Тереза Мэй. В 2018 году после ухода Джонсона с поста главы МИДа был назначен на эту должность.

Что говорит о Brexit: считает выход из ЕС без соглашения политическим самоубийством

Рори Стюарт
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Министр по вопросам международного развития

В студенческие годы исполнял обязанности тьютора принцев Уильяма и Гарри. Служил в Афганистане и Ираке, о чем написал несколько книг, знает несколько языков, в том числе русский. Первый министерский пост занял в 2018 году, когда был назначен младшим министром тюрем в Министерстве юстиции. В мае 2019 года стал министром международного развития.

Что говорит о Brexit: обещает достичь соглашения о Brexit. Заявил, что в случае избрания Джонсона покинет свой пост, так как не согласен с его позицией

Мэтт Хэнкок
Фото: Simon Dawson / Reuters

Министр здравоохранения

Вступил в Консервативную партию в 1999 году, в 2010-м был избран в палату общин. Работал в аппарате теневого канцлера Казначейства Джорджа Осборна, был парламентским помощником министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения (2012–2013), а также младшим министром профобучения и предпринимательства (2013–2014). В 2015 году получил портфель генерального казначея и министра кабинета (ответственный за поддержку работы премьер-министра и обеспечение эффективного функционирования правительства. — РБК) в кабинете Кэмерона. Не получил должностей в первом кабинете Мэй и только в январе 2018-го вернулся в правительство, сначала на должность министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, а затем министра здравоохранения.

Что говорит о Brexit: выступает за умеренный сценарий выхода из ЕС, который предполагает уступки, чтобы провести проект через парламент

Эстeр Мaкви
Фото: Hannah McKay / Reuters

Экс-министр труда и пенсий

До прихода в политику Макви основала крупнейшую сеть для женщин-предпринимателей на северо-западе Англии, открыв офисный центр для стартапов. Покинула правительство в 2018 году после разногласий с Мэй по вопросам выхода из ЕС.

Что говорит о Brexit: считает, что новый премьер-министр должен «по-настоящему верить в Brexit». Выступает за жесткий вариант выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем: «Бесполезно притворяться, что эта сделка уважает результат референдума, когда всем очевидно, что это не так. Я не могу голосовать за это соглашение»

Доминик Рааб
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший министр по выходу Великобритании из ЕС

До избрания в палату общин занимался адвокатурой, стал профессиональным переговорщиком (в частности, помогал палестинской делегации на мирных переговорах в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины). В 2012 году после смерти российского аудитора Сергея Магнитского стал инициатором законопроекта об аресте активов в британской юрисдикции и о закрытии британских виз для российских чиновников, виновных в нарушении прав человека. В 2017 году стал младшим министром судов и правосудия, а в 2018-м — младшим министром жилищного хозяйства и планирования в Министерстве общин и местного самоуправления. Спустя несколько месяцев был назначен министром по выходу Великобритании из ЕС, но покинул свой пост из-за разногласий с Мэй об условиях выхода из Евросоюза.

Что говорит о Brexit: выступает за пересмотр условий сделки, в противном случае готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем

Aндрea Лидсoм
Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший лидер палаты общин

В правительстве Кэмерона занимала пост экономического секретаря Казначейства. В этот период СМИ обвиняли ее в использовании офшорных схем для оптимизации налогов компании своего мужа, занимающейся скупкой недвижимости для сдачи ее в аренду. В 2015-м стала младшим министром энергетики и борьбы с изменением климата.

В правительстве Мэй занимала посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а затем — лидера палаты общин. Покинула свой пост 22 мая из-за разногласий с Терезой Мэй, написав ей письмо, в котором заявила, что соглашение о выходе из ЕС, подготовленное премьер-министром, угрожает суверенитету страны.

Что говорит о Brexit: считает, что план, предложенный Мэй, ​угрожает суверенитету Соединенного Королевства, второй референдум может расколоть общество, и выступает за соглашение в парламенте об условиях сделки

Майкл Гoув
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства

После окончания университета работал журналистом, в том числе в The Times. Был избран депутатом парламента в 2005 году. В 2010-м стал министром образования, а спустя пять лет — министром юстиции. Не получил должности в первом правительстве Мэй и был назначен на пост государственного секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству только в 2017-м.

Что говорит о Brexit: сторонник Джонсона, выступает за жесткий сценарий

Caджид Джaвид
Фото: Toby Melville / Reuters

Министр внутренних дел

До прихода в правительство около 20 лет занимался банковским бизнесом. В 2014-м занял пост министра культуры, СМИ и спорта в правительстве Кэмерона, а спустя год — министра предпринимательства. В правительстве Мэй стал министром по делам общин и местного самоуправления, а затем министром внутренних дел. Отец Джавида — иммигрант из Пакистана. Получив должность в министерстве, Джавид стал первым в истории представителем национального меньшинства в такой высокой должности.

Что говорит о Brexit: выступает за необходимость сделки с Брюсселем

Кит Maлтxaуc
Фото: Cate Gillon / Getty Images

Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления

Был первым заместителем мэра Лондона по вопросам полиции. В 2018 году был назначен замминистра труда и пенсий, а затем министром жилищного строительства.

Что говорит о Brexit: представил собственный план выхода из ЕС, который заключается в продлении переходного периода для переговоров об «альтернативных соглашениях» с Северной Ирландией (выход Великобритании из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, входящей в ЕС, эксперты опасаются, что это приведет к всплеску сепаратизма. — РБК)

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Тереза Мэй
Материалы по теме
Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter