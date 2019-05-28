После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИДа

Согласно внутрипартийным опросам, именно Джонсон лидирует в гонке за пост премьер-министра. Начинал свою карьеру в журналистике, в 2001 году был впервые избран членом палаты общин. В 2004-м стал теневым министром культуры (теневое правительство формируется второй по численности партией в парламенте и повторяет структуру действующего правительства; предполагается, что в случае прихода к власти люди из теневого кабинета смогут получить министерские портфели. — РБК), спустя четыре года был избран мэром Лондона, а в 2012-м переизбран. В 2016 году стал главой МИДа, но покинул свой пост из-за разногласий с Мэй в отношении Brexit (Джонсон выступает за жесткий сценарий выхода из ЕС).

Что говорит о Brexit: в случае своего избрания обещает вывести Великобританию из ЕС 31 октября, даже если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто