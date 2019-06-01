Трамп счел Бориса Джонсона лучшим претендентом на пост премьера Британии

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал бы «великолепным» премьер-министром страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Sun.

Он пояснил, что подробно изучил разных претендентов на пост. «Но я думаю, что Борис делал бы очень хорошую работу <...> Он очень позитивно отзывался обо мне и моей стране», — сказал Трамп и добавил, что Джонсон ему «всегда нравился».

Действующий премьер Тереза Мэй объявила об уходе в отставку 24 мая после того, как не смогла согласовать с парламентом соглашение о Brexit. Джонсон — сторонник жесткого варианта выхода из ЕС без соглашения — считается главным претендентом на то, чтобы возглавить правительство после Мэй.