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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Еще два экс-министра решили побороться за пост премьера Великобритании
После того, как Тереза Мэй объявила об отставке, в Соединенном Королевстве появилось уже семь кандидатов на ее пост. Последними о желании участвовать в кампании объявили бывшие члены кабинета Мэй Доминик Рааб и Андреа Ледсом
Доминик Рааб (Фото: Matt Dunham / AP)

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.

Эту должность вместе с постом председателя правительства 7 июня покинет Тереза Мэй. Предполагается, что имя нового лидера партии станет известно до этой даты. Гонка, указывает телерадиокомпания, в итоге определит, кто будет следующим премьер-министром Великобритании.

Рааб, напоминает Би-би-си, в интервью газете The Mail on Sunday ранее заявил, что Британии, по его мнению, необходимо покинуть ЕС «не позднее» 31 октября. Пост министра по делам Brexit в кабинете Мэй он занимал с июля 2018-го по ноябрь того же года. Перед тем, как подать в отставку, Рааб говорил, что предпочел бы вариант, при котором Британия выйдет из ЕС, заключив с ним соглашение. Однако стране, указывал тогда глава ведомства, необходимо «продемонстрировать непоколебимую решимость» уйти из блока после завершения переговоров по сделке (они закончились в октябре прошлого года).

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Ледсом в свою очередь утверждала, что «в случае необходимости» поддерживает, в том числе, Brexit без сделки с Брюсселем. «Чтобы преуспеть в переговорах, вы должны быть готовы уйти [из Евросоюза]», — высказывала она свою точку зрения в беседе с Sunday Times.

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Прежде планы выставить свою кандидатуру на пост лидера партии подтвердили пять других кандидатов:

  • действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант,
  • бывший глава британского МИД Борис Джонсон,
  • министр здравоохранения Мэтт Хэнкок,
  • министр международного развития Соединенного Королевства Рори Стюарт,
  • экс-министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

Все они, указывает Би-би-си, поспешили разъяснить свои позиции по Brexit своим избирателям — 313 депутатам-тори, которые в итоге должны будут составить короткий список кандидатов, и членам Консервативной партии (всего их 124 тыс.), за которыми будет последнее слово в выборе следующего премьер-министра.

О своей отставке с этой должности с 7 июня Тереза Мэй объявила 24 мая. Причиной такого решения стали ее разногласия с парламентом относительно сделки с Евросоюзом. Мэй признала, что не смогла обеспечить договор с Брюсселем.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Великобритания, премьер-министр
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