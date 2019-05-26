Еще два экс-министра решили побороться за пост премьера Великобритании

После того, как Тереза Мэй объявила об отставке, в Соединенном Королевстве появилось уже семь кандидатов на ее пост. Последними о желании участвовать в кампании объявили бывшие члены кабинета Мэй Доминик Рааб и Андреа Ледсом

Доминик Рааб (Фото: Matt Dunham / AP)

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.

Эту должность вместе с постом председателя правительства 7 июня покинет Тереза Мэй. Предполагается, что имя нового лидера партии станет известно до этой даты. Гонка, указывает телерадиокомпания, в итоге определит, кто будет следующим премьер-министром Великобритании.

Рааб, напоминает Би-би-си, в интервью газете The Mail on Sunday ранее заявил, что Британии, по его мнению, необходимо покинуть ЕС «не позднее» 31 октября. Пост министра по делам Brexit в кабинете Мэй он занимал с июля 2018-го по ноябрь того же года. Перед тем, как подать в отставку, Рааб говорил, что предпочел бы вариант, при котором Британия выйдет из ЕС, заключив с ним соглашение. Однако стране, указывал тогда глава ведомства, необходимо «продемонстрировать непоколебимую решимость» уйти из блока после завершения переговоров по сделке (они закончились в октябре прошлого года).

Ледсом в свою очередь утверждала, что «в случае необходимости» поддерживает, в том числе, Brexit без сделки с Брюсселем. «Чтобы преуспеть в переговорах, вы должны быть готовы уйти [из Евросоюза]», — высказывала она свою точку зрения в беседе с Sunday Times.