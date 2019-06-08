Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

По словам Майкла Гоува, он несколько раз употреблял наркотики на различных мероприятиях больше 20 лет назад. Об этом он рассказал перед выходом книги, в которой говорится, что политик принимал кокаин в 2016 году

Майкл Гоув (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув рассказал, что в молодости принимал наркотики, пишет Daily Mail

«Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что жаль, что я этого не сделал», — сказал он изданию.

Такое заявление Гоув сделал в преддверии публикации посвященной ему книги журналиста Оуэна Беннета, в которой он утверждает, что министр употреблял кокаин в 2016 году, отмечает Daily Mail.

Гоуву 51 год, после выпуска из университета он работал репортером в Абердине, где писал для изданий The Press и Journal, после он перешел на работу в Би-би-си, а затем стал работать помощником редактора в The Times. В 2005-м Гоува впервые избрали в палату общин от Консервативной партии, во втором кабинете Терезы Мэй в 2017 году он получил должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.