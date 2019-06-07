Мэй подала заявление об отставке с должности главы консерваторов

Мэй подала заявление об отставке с должности главы консерваторов

Тереза Мэй остается премьер-министром и врио руководителя Консервативной партии. Крайний срок для выдвижения кандидатур на должность нового главы Консервативной партии — вечер понедельника

Тереза Мэй (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила членов Консервативной партии, что ушла в отставку как ее глава, передает Reuters.

Теперь партии предстоит выбрать нового руководителя, который автоматически станет и исполняющим обязанности премьера, до тех пор руководить страной продолжит Тереза Мэй.

Она анонсировала свой уход 24 мая после череды неудач с процессом выхода Великобритании из ЕС. Согласовав текст соглашения с Брюсселем, кабинет Мэй не смог добиться поддержки парламента, хотя текст выносился на голосование несколько раз.

Недовольны премьером были и члены Консервативной партии: часть их сочла, что Мэй пошла на слишком большие уступки Евросоюзу на переговорах об условиях дальнейшего сосуществования.