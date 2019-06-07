Мэй подала заявление об отставке с должности главы консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила членов Консервативной партии, что ушла в отставку как ее глава, передает Reuters.
Теперь партии предстоит выбрать нового руководителя, который автоматически станет и исполняющим обязанности премьера, до тех пор руководить страной продолжит Тереза Мэй.
Она анонсировала свой уход 24 мая после череды неудач с процессом выхода Великобритании из ЕС. Согласовав текст соглашения с Брюсселем, кабинет Мэй не смог добиться поддержки парламента, хотя текст выносился на голосование несколько раз.
Недовольны премьером были и члены Консервативной партии: часть их сочла, что Мэй пошла на слишком большие уступки Евросоюзу на переговорах об условиях дальнейшего сосуществования.