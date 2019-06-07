Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit

Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit

Высокий суд Англии и Уэльса решил освободить от судебного преследования бывшего главу МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Королевства Бориса Джонсона по делу о его высказываниях о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Так, суд отменил решение Магистратского суда Вестминстера, который на прошлой неделе принял решение вызвать Джонсона в суд. Против Джонсона подавали иск по обвинению во лжи по ходу кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе. Истец — 29-летний бизнесмен Маркус Болл.

Причиной иска стало заявление Джонсона, что после выхода Великобритании из Евросоюза Королевство еженедельно будет экономить по £350 млн, которые раньше уходили в Брюссель. Позже слова Джонсона опровергли в статистическом ведомстве. Там политика обвинили в подрыве веры в официальную статистику.