Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,86 -0,22 EUR Бирж. 73,51 +0,18 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,48 64,45 EUR Нал. 73,95 72,94 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1336 +0,0069 BTC/USD Бирж. 8 108,40 +302,30 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 26 034,97 +1,22% Nasdaq 7 755,36 +1,84%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+8,58%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+8,58%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 12:32
Business talk: как успешно управлять компанией удаленно РБК и Сбербанк Первый, 21:26 В Калмыкии по делу об убийстве арестовали двух экс-полицейских Общество, 21:26 Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания Общество, 21:08 Самарский губернатор заявил об увольнениях и проверке в «Крыльях Советов» Спорт, 21:08 Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit Политика, 21:05 СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме Общество, 21:03 Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу Общество, 20:58 Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь Общество, 20:48 Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе Политика, 20:48 «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе капитана команды Спорт, 20:41 Орешкин поддержал выплату РЖД дивидендов материальными активами Экономика, 20:35 5 советов, которые помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 20:30 Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками Финансы, 20:30 Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане Политика, 20:30
Политика ,  
0 
Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit

Высокий суд Англии и Уэльса решил освободить от судебного преследования бывшего главу МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Королевства Бориса Джонсона по делу о его высказываниях о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Так, суд отменил решение Магистратского суда Вестминстера, который на прошлой неделе принял решение вызвать Джонсона в суд. Против Джонсона подавали иск по обвинению во лжи по ходу кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе. Истец — 29-летний бизнесмен Маркус Болл.

Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit

Причиной иска стало заявление Джонсона, что после выхода Великобритании из Евросоюза Королевство еженедельно будет экономить по £350 млн, которые раньше уходили в Брюссель. Позже слова Джонсона опровергли в статистическом ведомстве. Там политика обвинили в подрыве веры в официальную статистику.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Brexit
Материалы по теме
Трамп счел Бориса Джонсона лучшим претендентом на пост премьера Британии
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit
Политика
Борис Джонсон заявил о возможности новых переговоров с ЕС о Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter