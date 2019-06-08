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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд не дал защите журналиста Голунова ознакомиться с материалами дела

Адвокаты корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Судья сослался на то, что у защиты было достаточно времени для ознакомления. Адвокат Ольга Динзе заявила, что ее долго не допускали к материалам дела. Она настаивает на том, что вправе вместе с Голуновым изучить материалы дела, чтобы согласовать позицию, и попросила время для ознакомления с материалами самого Голунова. Также другой адвокат Голунова Дмитрий Джулай попросил перерыва в деле. Он отметил, что у него было только 20 минут, чтобы изучить 100 листов материалов представленных в суд. 

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Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн

Ранее Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы из ГКБ № 71 для избрания меры пресечения. В медучреждение его привезли из следственного изолятора, где Голунов почувствовал себя плохо.

По итогам обследования главный врач больницы Александр Мясников сообщил, что серьезных травм у журналиста не выявили. Он отметил, компьютерная томография головы и легких Голунова в норме, переломов на теле журналиста нет.

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Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков потребовал освободить Голунова в связи с истечением 48 часов с момента его задержания. Адвокат Ольга Динзе сообщила, что Голунов находится в очень плохом состоянии. «Он не совсем осознает, где он находится, что происходит, он просто кивает головой и на вопросы не отвечает», — сказала она.

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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Голунов был задержан 7 июня в центре Москвы. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщили в полиции, при себе у журналиста было пять свертков с порошком. Позже у него дома нашли еще один сверток, три пакета и весы. В тот же день полиция опубликовала несколько фотографий, якобы сделанных в квартире Голунова. Однако позже в ГУ МВД признали, что только один из снимков был сделан в квартире журналиста, а остальные — по адресам, где проходили следственные действия по пресечению группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе. На следующий день Голунову предъявили обвинение 
покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Следствие попросило суд арестовать журналиста.

Теги: Иван Голунов, судебный процесс
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