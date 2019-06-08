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Журналисту Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков
В опубликованном правозащитником Павлом Чиковым фото постановления полиции о привлечении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в качестве обвиняемого говорится, что ему инкриминируется ч. 4 ст. 228.1 УК
Фото: ivan.golunov / VK

Полиция предъявила корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову обвинение в покушение на сбыт наркотиков, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, опубликовавший фото соответствующего постановления полиции.

Голунову вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

В опубликованном Чиковым постановлении говорится, что, по версии обвинения, Голунов, действуя с «преступным умыслом и из корыстных побуждений», с целью личного незаконного обогащения приобрел 3,56 г метилэфедерона и 5,4 г кокаина.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Иван Голунов, обвинение, наркотики
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