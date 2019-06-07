Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова

Журналиста задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов отрицает вину и считает произошедшее провокацией

Фото: МВД России

Полиция опубликовала фотографии пакетов с неизвестным веществом, обнаруженных в квартире на Вешняковской улице в Москве. Снимки опубликованы на сайте ГУ МВД по столице. Источник РБК в ГУ МВД по Москве говорил, что в доме 5 по Вешняковской улице проживает задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов.

Друг Голунова Александр Уржанов в Facebook заявил, что на фотографиях изображен не дом журналиста. «Дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда», — написал Уржанов. По его словам, в квартире Голунова нет таких полок, как на фотографиях. Однако начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов позднее заявил, что «фотографии, размещенные на официальном сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вишняковской улице» (цитата по «РИА Новости»).

Фото: МВД России

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявил РБК, что обыск квартиры, по его информации, проходил с нарушениями. «Когда его после допроса и освидетельствования повезли к его квартире, Иван еще около 20 минут находился в машине перед тем, как зайти, при этом сотрудники свободно передвигались [по квартире Голунова]. Ключи у него были изъяты в момент задержания, то есть у сотрудников было время, чтобы беспрепятственно зайти в квартиру и сделать там все что угодно. Также Иван мне пояснил, что в момент обыска один из сотрудников зашел куда-то между шкафом и стеной и что-то там делал. Потом этот же сотрудник обнаружил там весы и этот пакетик», — сказал Джулай. Адвокат добавил, что Голунов еще не видел фотографии, опубликованные МВД. «[Тем не менее] друзья Ивана мне сказали, что на фото не его квартира», — сказал он.