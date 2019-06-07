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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова
Журналиста задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов отрицает вину и считает произошедшее провокацией
Фото: МВД России

Полиция опубликовала фотографии пакетов с неизвестным веществом, обнаруженных в квартире на Вешняковской улице в Москве. Снимки опубликованы на сайте ГУ МВД по столице. Источник РБК в ГУ МВД по Москве говорил, что в доме 5 по Вешняковской улице проживает задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов.

Друг Голунова Александр Уржанов в Facebook заявил, что на фотографиях изображен не дом журналиста. «Дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда», — написал Уржанов. По его словам, в квартире Голунова нет таких полок, как на фотографиях. Однако начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов позднее заявил, что «фотографии, размещенные на официальном сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вишняковской улице» (цитата по «РИА Новости»).

Фото: МВД России

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявил РБК, что обыск квартиры, по его информации, проходил с нарушениями. «Когда его после допроса и освидетельствования повезли к его квартире, Иван еще около 20 минут находился в машине перед тем, как зайти, при этом сотрудники свободно передвигались [по квартире Голунова]. Ключи у него были изъяты в момент задержания, то есть у сотрудников было время, чтобы беспрепятственно зайти в квартиру и сделать там все что угодно. Также Иван мне пояснил, что в момент обыска один из сотрудников зашел куда-то между шкафом и стеной и что-то там делал. Потом этот же сотрудник обнаружил там весы и этот пакетик», — сказал Джулай. Адвокат добавил, что Голунов еще не видел фотографии, опубликованные МВД. «[Тем не менее] друзья Ивана мне сказали, что на фото не его квартира», — сказал он.

Фото: МВД России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы «Проекта» о том, не могут ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома».

Член комиссии по СПЧ по свободе информации и правам журналистов, журналист RT Екатерина Винокурова заявила РБК, что «председатель СПЧ Михаил Федотов направит обращение в МВД и прокуратуру, чтобы взять дело Голунова под особый контроль». По ее словам, СПЧ обсудит возможное заявление по делу Голунова.

Фото: МВД России

Общество
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Корреспондент «Медузы» был задержан в центре Москвы накануне. По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г.

Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником. Юрист также рассказал, что к Голунову применили силу, но полицейские отказались вызвать врачей в отделение. После задержания ему не провели процедуру смыва с рук, которая позволяет определить контакт с наркотиками, добавил он. Сам корреспондент вину отрицает.

Авторы: Юлия Выродова, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков, Ольга Балашова
Теги: Полиция, журналист, задержание, наркотики
Материалы по теме
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
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