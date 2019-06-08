Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн

8 июня Никулинский районный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он назвал это провокацией. РБК ведет текстовую трансляцию из суда
Люди, пришедшие к зданию суда поддержать Ивана, остаются и после того, как начался дождь.
Многие пришли еще утром.
В суд с поручительством пришли главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Утром в субботу к зданию Никулинского суда начали приходить журналисты, чтобы выразить поддержку Ивану Голунову. Среди пришедших — обозреватель Арина Бородина (на фото слева) и тележурналист Светлана Сорокина.
Полиция провела несколько задержаний, среди задержанных — главред «Таких дел» Анастасия Лотарева и сотрудник издания Сергей Карпов. Позднее их отпустили.
Вечером в пятницу у здания ГУ МВД Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.
Обеспокоенность задержанием Ивана выразили многие СМИ и общественные организации. В частности, профсоюз журналистов и работников СМИ написал открытое письмо с призывом немедленно освободить Голунова.
Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, в полиции сказали, что у него было при себе пять свертков с порошком, а еще несколько свертков и весы нашли в квартире. Позже правоохранители сообщили, что нашли у Голунова запрещенные вещества: 4 г мефедрона и 5 г кокаина. Следственные действия продолжились и поздно вечером 7 июня.
Московский главк МВД сначала опубликовал фотографии, указав, что они сделаны при личном досмотре и при обыске. Потом появилось новое сообщение, что в квартире сделан только один снимок, а остальные относятся к группе лиц, на связь с которой проверяют Голунова. Комментарий о том, что все фотографии связаны с жилищем задержанного, в МВД назвали ошибкой.
Здравствуйте. РБК Начинает текстовую онлайн-трансляцию из суда по избранию меры пресечения для Ивана Голунова.