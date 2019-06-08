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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 20:22 Журналиста Голунова доставили в Никулинский суд Общество, 20:02 Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн Общество, 19:49 Адвокат потребовал освободить Голунова из-за истекшего срока задержания Общество, 19:45 Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова Общество, 19:39 Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook Бизнес, 19:30 В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн Финансы, 19:05 Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержали Общество, 19:03 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:03 Отборочный турнир Евро-2020. Россия — Сан-Марино. Онлайн Спорт, 19:00 Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос» Спорт, 18:46 Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ Бизнес, 18:35 Мужская сборная России по волейболу разгромила США в Лиге наций Спорт, 18:31 Суд в Молдавии признал неконституционным избрание спикера парламента Политика, 18:22
Общество ,  
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Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн

8 июня Никулинский районный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он назвал это провокацией. РБК ведет текстовую трансляцию из суда
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
20:45
Иван Голунов уже в зале суда, он улыбается знакомым журналистам и сдерживает слезы. В зал успели зайти около 50 человек.
20:40

Ранее советник президента Антон Кобяков заявил о планах лично изучить дело Голунова.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу попросил главу ГУВД Москвы Олега Баранова максимально объективно разобраться в деле журналиста.

20:38
Петицию с требованием освободить Голунова и выяснить все детали его задержания на данный момент подписали более 60 тыс. человек.
20:19
В здание суда начали пускать журналистов с камерами, очередь продвигается медленно.
20:05

Люди, пришедшие к зданию суда поддержать Ивана, остаются и после того, как начался дождь.

Фото: Александр Атасунцев / РБК

Многие пришли еще утром.

Фотогалерея 
Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

20:02

О том, что важно знать о деле Ивана Голунова, читайте здесь.

19:56
До заседания суда Иван Голунов был в московской больнице № 71. Врачи, осмотревшие его в изоляторе временного содержания, решили отвезти его в больницу, куда он был доставлен под конвоем. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что врачи нашли у Голунова гематому и сотрясение мозга. В больнице не нашли у него серьезных травм.
19:52

Обращение редакции РБК в связи с делом Ивана Голунова можно прочитать здесь.

19:50
Судебное заседание должно начаться в 20:00. Следствие просит арестовать Голунова.
13:32

В суд с поручительством пришли главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Фото: Максим Солопов / РБК

13:25
Днем 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на распространение наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК).
11:44

Утром в субботу к зданию Никулинского суда начали приходить журналисты, чтобы выразить поддержку Ивану Голунову. Среди пришедших — обозреватель Арина Бородина (на фото слева) и тележурналист Светлана Сорокина.

Фото: Максим Солопов / РБК

Полиция провела несколько задержаний, среди задержанных — главред «Таких дел» Анастасия Лотарева и сотрудник издания Сергей Карпов. Позднее их отпустили. 

Фото: Максим Солопов / РБК

11:41
Согласно протоколу допроса Голунов был задержан в кабинете следователя в 03:00 мск 7 июня. Соответственно, срок его содержания под стражей до суда истекает в ночь на воскресенье. Суд может принять решение о мере пресечения или продлении задержания еще на 72 часа до конца рабочего дня.
10:06

Вечером в пятницу у здания ГУ МВД Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

10:06

Обеспокоенность задержанием Ивана выразили многие СМИ и общественные организации. В частности, профсоюз журналистов и работников СМИ написал открытое письмо с призывом немедленно освободить Голунова.

10:05

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, в полиции сказали, что у него было при себе пять свертков с порошком, а еще несколько свертков и весы нашли в квартире. Позже правоохранители сообщили, что нашли у Голунова запрещенные вещества: 4 г мефедрона и 5 г кокаина. Следственные действия продолжились и поздно вечером 7 июня.

Московский главк МВД сначала опубликовал фотографии, указав, что они сделаны при личном досмотре и при обыске. Потом появилось новое сообщение, что в квартире сделан только один снимок, а остальные относятся к группе лиц, на связь с которой проверяют Голунова. Комментарий о том, что все фотографии связаны с жилищем задержанного, в МВД назвали ошибкой.

10:04

Здравствуйте. РБК Начинает текстовую онлайн-трансляцию из суда по избранию меры пресечения для Ивана Голунова.

Авторы: Максим Солопов, Анастасия Антипова, Мария Коломыченко
Теги: медуза, Иван Голунов
РБК
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