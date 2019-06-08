Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, в полиции сказали, что у него было при себе пять свертков с порошком, а еще несколько свертков и весы нашли в квартире. Позже правоохранители сообщили, что нашли у Голунова запрещенные вещества: 4 г мефедрона и 5 г кокаина. Следственные действия продолжились и поздно вечером 7 июня.

Московский главк МВД сначала опубликовал фотографии, указав, что они сделаны при личном досмотре и при обыске. Потом появилось новое сообщение, что в квартире сделан только один снимок, а остальные относятся к группе лиц, на связь с которой проверяют Голунова. Комментарий о том, что все фотографии связаны с жилищем задержанного, в МВД назвали ошибкой.