Дочь Сергея Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с ее отцом

Екатерина Доренко принесла извинения за отмену церемонии прощания с ее отцом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, трагически погибшим на прошлой неделе.

«Мы приносим свои извинения, мы не виноваты в отмене. Мы не могли повлиять на следственные действия» — приводит ТАСС слова дочери журналиста.

Екатерина Доренко также рассказала о существующей договоренности со следствием о проведении судебно-медицинской экспертизы. Однако она затруднилась ответить на вопрос о сроках окончания повторной экспертизы.

«По срокам я не знаю, это от меня не зависит. Я не могу повлиять на ход событий. Должны были уложиться в срок, к сожалению, не уложились. Я сожалею, это не моя вина», — пояснила агентству дочь журналиста. Она также отметила, что ее отец никогда не жаловался на здоровье, его смерть шокировала всех.