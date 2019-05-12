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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Дочь Сергея Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с ее отцом

Екатерина Доренко принесла извинения за отмену церемонии прощания с ее отцом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, трагически погибшим на прошлой неделе.

«Мы приносим свои извинения, мы не виноваты в отмене. Мы не могли повлиять на следственные действия» — приводит ТАСС слова дочери журналиста.

Екатерина Доренко также рассказала о существующей договоренности со следствием о проведении судебно-медицинской экспертизы. Однако она затруднилась ответить на вопрос о сроках окончания повторной экспертизы.

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«По срокам я не знаю, это от меня не зависит. Я не могу повлиять на ход событий. Должны были уложиться в срок, к сожалению, не уложились. Я сожалею, это не моя вина», — пояснила агентству дочь журналиста. Она также отметила, что ее отец никогда не жаловался на здоровье, его смерть шокировала всех.

В воскресенье стало известно об отмене церемонии прощания с журналистом, которая должна была состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста из-за необходимости проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Однако, несмотря на отмену церемонии, на кладбище пришли около 200 человек, в том числе друзья, поклонники радиоведущего и его дети, уточняет агентство.

Сын журналиста Прохор сообщил, что виделся с отцом в последний раз в январе. «Так случилось, что я прилетел 9 мая и так мы и не встретились. Мы договорились встретиться, сделать свои дела и уже спокойно посидеть. Но этого не случилось, к большому сожалению», — сказал он.

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Как ранее Екатерина Доренко заявляла РБК, она написала в полицию заявление с просьбой провести дополнительное расследование относительно смерти своего отца. Она вместе с сестрой Ксенией утверждает, что журналист мог быть отравлен.

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Сергей Доренко разбился 9 мая в центре Москве при падении с мотоцикла. Журналисту было 59 лет. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти радиоведущего стал разрыв аорты.

Теги: Сергей Доренко, прощание
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