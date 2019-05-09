Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что смерть Доренко наступила в результате естественных причин. По предварительным данным, во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем. Журналист не удержался и упал на дорогу.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN.
В 1999‒2000 годах Доренко работал на ОРТ, где сначала вел программу «Время», а затем авторскую программу.
В 2008‒2013 годах Доренко был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио.
На радиостанции «Говорит Москва» Доренко трудился с 2014 года.