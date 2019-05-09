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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,65%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко. Ему стало плохо с сердцем во время поездки на мотоцикле
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сергей Доренко умер в Москве, сообщает агентство ТАСС. Известный ведущий упал с мотоцикла на Николоямской улице. Все попытки спасти его успехом не увенчались.

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О гибели Доренко сообщила и радиостанция «Говорит Москва», которую он возглавлял до последних дней.

Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что смерть Доренко наступила в результате естественных причин. По предварительным данным, во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем. Журналист не удержался и упал на дорогу.

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Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN.

В 1999‒2000 годах Доренко работал на ОРТ, где сначала вел программу «Время», а затем авторскую программу.

В 2008‒2013 годах Доренко был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио.

На радиостанции «Говорит Москва» Доренко трудился с 2014 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Доренко
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