Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко. Ему стало плохо с сердцем во время поездки на мотоцикле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сергей Доренко умер в Москве, сообщает агентство ТАСС. Известный ведущий упал с мотоцикла на Николоямской улице. Все попытки спасти его успехом не увенчались.

О гибели Доренко сообщила и радиостанция «Говорит Москва», которую он возглавлял до последних дней.

Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.