Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Выяснить это удалось после вскрытия

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Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщили РБК два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище. У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что в документе причиной смерти указана «аневризма грудной части аорты разорванная».

Журналист Сергей Доренко умер накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет. Вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице в Москве и внезапно упал. Прибывшим врачам не удалось его спасти. Как стало известно по предварительным данным, ему стало плохо с сердцем, после чего Доренко потерял управление.