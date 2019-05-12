Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.

По словам Мамонтова, сроки экспертизы зависят от того, что будет показывать сама экспертиза.

«Мы надеемся, что сроки займут дни. Но в принципе такие экспертизы занимают и недели», — сказал он.

Ранее радиостанция сообщила об отмене прощания с журналистом на Троекуровском кладбище, которое должно было состояться 12 мая. Из-за необходимости проведения повторной процедуры полиция запретила выдавать тело журналиста его вдове Юлии. Такое решение было принято на основании заявления одной из дочерей журналиста от первого брака — Екатерины Доренко, которая попросила правоохранительные органы проверить причины смерти ее отца. Она вместе с сестрой Ксенией утверждают, что журналист мог быть отравлен.