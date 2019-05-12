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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.

По словам Мамонтова, сроки экспертизы зависят от того, что будет показывать сама экспертиза.

«Мы надеемся, что сроки займут дни. Но в принципе такие экспертизы занимают и недели», — сказал он.

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«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

Ранее радиостанция сообщила об отмене прощания с журналистом на Троекуровском кладбище, которое должно было состояться 12 мая. Из-за необходимости проведения повторной процедуры полиция запретила выдавать тело журналиста его вдове Юлии. Такое решение было принято на основании заявления одной из дочерей журналиста от первого брака — Екатерины Доренко, которая попросила правоохранительные органы проверить причины смерти ее отца. Она вместе с сестрой Ксенией утверждают, что журналист мог быть отравлен.

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Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы, находясь за рулем мотоцикла. Журналисту стало плохо с сердцем, и он, потеряв управление, разбился насмерть.

Установлено, что журналист умер от естественных причин до падения с мотоцикла. Позже по итогам первичного заключения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что Доренко умер от разрыва аорты. 

Теги: Сергей Доренко, «Говорит Москва», судмедэкспертиза
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