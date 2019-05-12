Прощание с Сергеем Доренко отменили

Прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста из-за необходимости проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, сообщается на сайте радиостанции.

Доренко должны были похоронить на Троекуровском кладбище, однако после просьбы Ксении и Екатерины Доренко (дочери журналиста от первого брака), было принято решение об отмене похорон. Как утверждают девушки, журналист мог быть отравлен.

По словам начальника бюро судебно-медицинской экспертизы, главного судмедэксперта Москвы Сергея Шигеева, вскрытие проводилось в день смерти журналиста. Установлено, что он умер от естественных причин.

Как ранее заявляла РБК Екатерина Доренко, она написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца. Нынешняя супруга Доренко — «заинтересованное лицо» в смерти журналиста, заявляла Екатерина.

Сергей Доренко погиб 9 мая в Москве, находясь за рулем своего мотоцикла. Журналисту было 59 лет. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, Доренко умер от разрыва аорты.

После ДТП телеканал «360» опубликовал видеокадры с места происшествия. На кадрах видно, что мотоцикл, которым управлял Доренко, ехал по крайней правой полосе, однако внезапно уехал на встречную полосу и упал.