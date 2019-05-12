Вдова заявила о поставленном Доренко диагнозе задолго до смерти

Диагноз, который, согласно официальной версии, стал причиной смерти журналиста Сергея Доренко, был поставлен ему задолго до смерти. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала его вдова Юлия.
Впервые об «аневризме восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени» у публициста врачи, по ее словам, заявили 4 июня 2016 года.
«8 июня 2016 года он [Доренко] сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился», — рассказала собеседница радиостанции.
Тогда, отметила она, врачи не увидели необходимости в операции, и Доренко лишь для контроля периодически делал УЗИ.
«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию».