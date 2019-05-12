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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Вдова заявила о поставленном Доренко диагнозе задолго до смерти
В последние годы жизни журналист несколько раз проходил обследования сердца. Диагноз аневризма восходящего отдела аорты был поставлен ему еще три года назад, рассказала супруга Доренко Юлия
Фото: Владимир Бертов / ТАСС

Диагноз, который, согласно официальной версии, стал причиной смерти журналиста Сергея Доренко, был поставлен ему задолго до смерти. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала его вдова Юлия.

Впервые об «аневризме восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени» у публициста врачи, по ее словам, заявили 4 июня 2016 года.

«8 июня 2016 года он [Доренко] сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился», — рассказала собеседница радиостанции.

Тогда, отметила она, врачи не увидели необходимости в операции, и Доренко лишь для контроля периодически делал УЗИ.

«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию».

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«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко разбился 9 мая в центре Москвы при падении с мотоцикла. Ему было 59 лет. Судмедэксперты заключили, что причиной его смерти стал разрыв аорты. Дочь радиоведущего Екатерина Доренко написала в полицию заявление с требованием повторно проверить причины смерти своего отца. Она и еще одна дочь журналиста от первого брака считают, что Сергей Доренко мог быть отравлен. После этого обращения было отменено запланированное на 12 мая прощание с журналистом, поскольку тело решили направить на дополнительную экспертизу.

Авторы: Евгения Маляренко, Анна Трунина
Теги: Сергей Доренко
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