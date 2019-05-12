Полиция после обращения дочери Доренко запретила выдавать его тело жене

Прощание с журналистом 12 мая не состоится — его тело будет направлено на дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Еще раз проверить причины смерти Доренко ранее попросила его дочь

Сергей Доренко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Во второй столичный судебный морг в ночь на 12 апреля поступил документ, подписанный замначальника следственной части следственного управления при Управлении внутренних дел по ЦАО Бахтиным. Согласно ему, тело журналиста Сергея Доренко будет направлено на повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом говорится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Прощание с Доренко, уточняется в сообщение, в связи этим сегодня, 12 мая, не состоится. Оно должно было пройти на Троекуровском кладбище, однако выдавать тело журналиста его жене Юлии полиция запретила.

Ранее повторно проверить причины смерти журналиста сотрудников правоохранительных органов попросила дочь Доренко Екатерина. Она и еще одна дочь Доренко от первого брака, Ксения, утверждают, что журналист мог быть отравлен, отмечается в сообщении радиостанции.

Ранее в беседе с РБК Екатерина сообщила, что вдова журналиста, по ее мнению, — «заинтересованное лицо» в смерти Доренко. «Я прошу не сжигать его [тело Сергея Доренко], а провести тест ДНК [чтобы выявить], отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты», — уточняла она.