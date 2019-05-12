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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Полиция после обращения дочери Доренко запретила выдавать его тело жене
Прощание с журналистом 12 мая не состоится — его тело будет направлено на дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Еще раз проверить причины смерти Доренко ранее попросила его дочь
Сергей Доренко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Во второй столичный судебный морг в ночь на 12 апреля поступил документ, подписанный замначальника следственной части следственного управления при Управлении внутренних дел по ЦАО Бахтиным. Согласно ему, тело журналиста Сергея Доренко будет направлено на повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом говорится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Прощание с Доренко, уточняется в сообщение, в связи этим сегодня, 12 мая, не состоится. Оно должно было пройти на Троекуровском кладбище, однако выдавать тело журналиста его жене Юлии полиция запретила.

Ранее повторно проверить причины смерти журналиста сотрудников правоохранительных органов попросила дочь Доренко Екатерина. Она и еще одна дочь Доренко от первого брака, Ксения, утверждают, что журналист мог быть отравлен, отмечается в сообщении радиостанции.

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«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Ранее в беседе с РБК Екатерина сообщила, что вдова журналиста, по ее мнению, — «заинтересованное лицо» в смерти Доренко. «Я прошу не сжигать его [тело Сергея Доренко], а провести тест ДНК [чтобы выявить], отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты», — уточняла она.

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Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Юлия — вторая жена журналиста. От первой супруги у него было трое детей.

Комментируя произошедшее «Говорит Москва», главный судмедэксперт столицы Сергей Шигеев уточнил, что документ, запретивший вдове публициста сегодня забирать тело Доренко, «вероятно, следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования». Оно, добавил собеседник радиостанции, и так проводится в плановом порядке. «Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — добавил Шигеев.

Согласно официальной версии, которая была озвучена по итогам первой судебно-медицинской экспертизы, Доренко скончался в результате разрыва аорты. Журналисту стало плохо во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Он умер 9 мая. Доренко было 59 лет.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сергей Доренко, прощание
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