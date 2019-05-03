В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

Очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме выстроились в Донецке в пятницу, сообщил РБК депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг. По его словам, большая очередь образовалась возле центральной миграционной службы, где идет прием документов.

«Сегодня принимает документы только центральная миграционная служба, очередь там большая. С 7 мая начнут принимать все районные и городские отделы. Вчера я лично наблюдал очереди в фотостудии, люди массово фотографируются на российский паспорт», — добавил депутат.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как позже отметил российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться.