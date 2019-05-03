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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

Очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме выстроились в Донецке в пятницу, сообщил РБК депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг. По его словам, большая очередь образовалась возле центральной миграционной службы, где идет прием документов.

«Сегодня принимает документы только центральная миграционная служба, очередь там большая. С 7 мая начнут принимать все районные и городские отделы. Вчера я лично наблюдал очереди в фотостудии, люди массово фотографируются на российский паспорт», — добавил депутат.

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Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как позже отметил российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться.

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Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

1 мая Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также другие украинские политики осудили решение российских властей. В частности, Зеленский заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», а также сообщил о готовности предоставить гражданство Украины всем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов».

В ответ на это Путин сказал, что, по его мнению, жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства.

В правительстве Украины предложили лишать украинского гражданства жителей ЛНР и ДНР, получивших российский паспорт.

Теги: ДНР, Донецк, российский паспорт, очередь, новости РБК
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