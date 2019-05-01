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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское
Гражданство в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР Москва предоставляет, чтобы помочь им уйти от преследования на Украине, считает украинский замминистра. Получивших гражданство России он призвал лишать гражданства Украины
Фото: РИА Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике. Такую точку зрения он высказал в комментарии местному «Пятому каналу».

Выдача российских паспортов в упрощенном порядке, полагает Грымчак, может облегчить жизнь «боевикам». Именно это он назвал целью, которую преследуют российские власти, принимая указы об упрощенном гражданстве для украинцев.

В будущем, заметил замглавы ведомства, Россия будет иметь основания заявить, что защищает на востоке Украины своих граждан. Кроме того, наличие российского паспорта у руководителей ДНР и ЛНР, считает Грымчак, позволит им избежать уголовного преследования на Украине.

«Конституция Украины, — продолжил чиновник, — говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины». Поэтому люди, «которые будут получать или уже получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины», считает Грымчак. «Я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — резюмировал замминистра.

Политика
Путин упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса

Согласно ст. 4 украинской Конституции, на Украине «существует единое гражданство», а основания для его «приобретения и прекращения определяются законом». В ст. 25 того же закона утверждается, что «гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство».

Ранее, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому процесс предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР должен быть упрощен. Документ был принял в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина, указывалось в нем. Спустя еще несколько дней российский лидер допустил, что подобная мера может распространиться не только на жителей самопровозглашенных республик, но и на всех украинцев.

США и ЕС такое решение Москвы сразу же осудили. В Госдепартаменте, в частности, заявили, что российские власти таким «крайне провокационным действием усиливают свое наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Тем не менее 1 мая Путин подписал еще один указ. Он упростил получение гражданства России украинцам, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма до 2014 года, а также тем, кто с 2014 года постоянно проживал на территории ДНР и ЛНР.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, гражданство, Москва
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