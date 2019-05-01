В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

Гражданство в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР Москва предоставляет, чтобы помочь им уйти от преследования на Украине, считает украинский замминистра. Получивших гражданство России он призвал лишать гражданства Украины

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике. Такую точку зрения он высказал в комментарии местному «Пятому каналу».

Выдача российских паспортов в упрощенном порядке, полагает Грымчак, может облегчить жизнь «боевикам». Именно это он назвал целью, которую преследуют российские власти, принимая указы об упрощенном гражданстве для украинцев.

В будущем, заметил замглавы ведомства, Россия будет иметь основания заявить, что защищает на востоке Украины своих граждан. Кроме того, наличие российского паспорта у руководителей ДНР и ЛНР, считает Грымчак, позволит им избежать уголовного преследования на Украине.

«Конституция Украины, — продолжил чиновник, — говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины». Поэтому люди, «которые будут получать или уже получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины», считает Грымчак. «Я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — резюмировал замминистра.