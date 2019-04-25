Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,88 +0,56 EUR Бирж. 72,20 +0,44 Brent 75,28 +1,14% USD Нал. 65,25 64,36 EUR Нал. 72,72 71,75 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1130 -0,0026 BTC/USD Бирж. 5 474,39 -1,81 IMOEX 2 583,29 +0,16% RTSI 1 254,36 -0,76% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Туроператоры сообщили о проблемах в работе визовых центров стран ЕС Общество, 13:40 Появилось видео обмена холодным оружием между Путиным и Ким Чен Ыном Политика, 13:36 Затишье после взлета: что случилось с криптовалютами в середине апреля Крипто, 13:35 Кто вошел в рейтинг молодых экономических лидеров России Партнерский материал, 13:30 Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45% Технологии и медиа, 13:25 Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе Общество, 13:13 Танец с саблями и «Очи черные»: как прошел прием в честь Ким Чен Ына Общество, 13:05  «Смелость — главный актив»: как добиться успеха в бизнесе и сохранить его РБК и Сбербанк Первый, 13:00 Суд отказал бойцу Емельяненко в возвращении водительских прав Общество, 12:56 Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона» Общество, 12:54 Путин оценил итоги выборов на Украине словами «провал политики Порошенко» Политика, 12:51 Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса Политика, 12:47 Последствия пожаров в Забайкальском крае. Фоторепортаж Общество, 12:46  Какой была самая большая пробка Авто, 12:45
Политика ,  
0 
Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам действует и в других странах Европы, напомнил Владимир Путин. «Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — удивился президент
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Реакция Киева на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР является странной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Россия 24».

«Это странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию такое решение», — сказал Путин.

По его словам, такая практика в отношении жителей Украины давно существует в других странах Европы.

«А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других? Я здесь не вижу ничего необычного», — добавил Путин.

Ранее Путин упростил жителям ДНР и ЛНР получение российского гражданства, подписав соответствующий указ. Получить гражданство они могут на основании выданных властями непризнанных республик удостоверений личности и заявления.

Политика
Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР

Это решение вызвало резкую критику со стороны Украины и ряда других стран. Так, президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг попыткой «легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории» и «беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства». ​

В Госдепе США это решение назвали «провокацией», указав на то, что оно последовало спустя три дня после избрания на Украине нового президента.

«Мы далеки — и я лично далек — от того, чтобы провоцировать кого-то», — отметил Путин, общаясь с журналистами 25 апреля. Упрощение процедуры носит «чисто гуманитарный характер» и должно дать жителям ДНР и ЛНР свободу перемещения, которой они сейчас лишены, подчеркнул он.

Официальный Киев также пообещал обратиться с жалобой на действия России в Совбез ООН. Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает по этому поводу, Путин указал, что в Москве к этому готовы. «Ну пускай выносят, пообсуждаем», — сказал он.

Политика
В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

В штабе избранного президентом Украины Владимира Зеленского ранее заявили, что рассчитывают на усиление санкционного и дипломатического давления на Россию.

«Мы не готовы торговать, сдавать в краткоср​очную или долгосрочную аренду, дарить [отдавать] в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдет при президенте Зеленском», — пояснил представитель штаба Порошенко Дмитрий Разумков.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах
Политика
США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter