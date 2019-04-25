Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

Упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам действует и в других странах Европы, напомнил Владимир Путин. «Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — удивился президент

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Реакция Киева на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР является странной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Россия 24».

«Это странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию такое решение», — сказал Путин.

По его словам, такая практика в отношении жителей Украины давно существует в других странах Европы.

«А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других? Я здесь не вижу ничего необычного», — добавил Путин.

Ранее Путин упростил жителям ДНР и ЛНР получение российского гражданства, подписав соответствующий указ. Получить гражданство они могут на основании выданных властями непризнанных республик удостоверений личности и заявления.