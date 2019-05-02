Трамп одобрил выступление генпрокурора Барра по поводу доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора и главу министерства юстиции страны Уильяма Барра, подвергшегося резкой критике сенаторов на слушаниях в конгрессе по поводу так называемого «российского дела», где Барра пытались уличить в противоречиях со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Американский президент в интервью Fox Business Network заявил, что Барр «выступил потрясающе хорошо». Он также отметил, что члены демократической партии США обращаются с главой ведомства несправедливо.

«Он фантастически справился сегодня, как мне говорили. Мне удалось посмотреть кое-что. Все это сплошная фальшивка, вся эта история с Россией. Никакого сговора и никакого воспрепятствования правосудию», — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, трое сенаторов, потребовавшие в ходе слушаний отставки Бара, «возмущались и бредили, как безумные». После выступления в сенате Барр отказался от выступления в палате представителей, запланированного на четверг.

Ранее газета The Washington Post узнала о недовольстве Мюллера тем, как генпрокурор Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада по итогам расследования возможного вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года.

Роберт Мюллер работал над расследованием возможного вмешательства России в американские выборы с середины 2017 года. В марте текущего года он передал итоговый доклад властям США.

18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. Уильям Барр заявлял об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией. Барр отметил, что расследованием не был установлен факт сговора членов предвыборного штаба Трампа с Россией либо их сотрудничество. Однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил и комитет разведки палаты представителей.

Президент России Владимир Путин назвал выводы комиссии предсказуемыми и заявил о непричастности Москвы к вмешательству. Свою связь с Кремлем отверг и Дональд Трамп, комментируя итоги расследования.