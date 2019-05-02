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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп одобрил выступление генпрокурора Барра по поводу доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора и главу министерства юстиции страны Уильяма Барра, подвергшегося резкой критике сенаторов на слушаниях в конгрессе по поводу так называемого «российского дела», где Барра пытались уличить  в противоречиях со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Американский президент в интервью Fox Business Network заявил, что Барр «выступил потрясающе хорошо». Он также отметил, что члены демократической партии США обращаются с главой ведомства несправедливо.

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«Он фантастически справился сегодня, как мне говорили. Мне удалось посмотреть кое-что. Все это сплошная фальшивка, вся эта история с Россией. Никакого сговора и никакого воспрепятствования правосудию», — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, трое сенаторов, потребовавшие в ходе слушаний отставки Бара, «возмущались и бредили, как безумные». После выступления в сенате Барр отказался от выступления в палате представителей, запланированного на четверг.

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Ранее газета The Washington Post узнала о недовольстве Мюллера тем, как генпрокурор Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада по итогам расследования возможного вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года.

Роберт Мюллер работал над расследованием возможного вмешательства России в американские выборы с середины 2017 года. В марте текущего года он передал итоговый доклад властям США.

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18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. Уильям Барр заявлял об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией. Барр отметил, что расследованием не был установлен факт сговора членов предвыборного штаба Трампа с Россией либо их сотрудничество. Однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

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Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил и комитет разведки палаты представителей. 

Президент России Владимир Путин назвал выводы комиссии предсказуемыми и заявил о непричастности Москвы к вмешательству. Свою связь с Кремлем отверг и Дональд Трамп, комментируя итоги расследования. 

Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы, расследование
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