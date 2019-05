СМИ узнали о недовольстве Мюллера публичным изложением сути его доклада

После изложения итогов расследования предполагаемого вмешательства России в выборы он написал письмо генпрокурору США, в котором заявил, что тот не отразил «природу и содержание» его работы, и потребовал опубликовать весь документ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не доволен тем, как генпрокурор Уильям Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада по итогам расследования возможного вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на письмо Мюллера к Барру, копия которого оказалась в ее распоряжении. Также об этом сообщает со ссылкой на источники The New York Times.

Это частное непубличное письмо было направлено спустя несколько дней после того, как Минюст США опубликовал выводы по разбирательству в конце марта. В своем обращении Мюллер пишет, что глава ведомства «не смог в полной мере отразить контекст, природу и содержание» расследования, которые он вел на протяжении последних нескольких лет.

«В настоящее время общественность не понимает критических аспектов и результатов нашего расследования. Это угрожает подорвать основную цель, ради которой Минюст назначил спецпрокурора — обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования», — написал Мюллер, подчеркнув, что исключение из его доклада конфиденциальной информации не должен был привести к задержкам в публикации итогов расследования.

Спецпрокурор настаивает на публикации полной версии доклада и видит в этом единственный выход из ситуации, которая вызывает недоразумение конгресса и общественности.