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СМИ узнали о недовольстве Мюллера публичным изложением сути его доклада
После изложения итогов расследования предполагаемого вмешательства России в выборы он написал письмо генпрокурору США, в котором заявил, что тот не отразил «природу и содержание» его работы, и потребовал опубликовать весь документ
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не доволен тем, как генпрокурор Уильям Барр представил общественности ключевые выводы из его доклада по итогам расследования возможного вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на письмо Мюллера к Барру, копия которого оказалась в ее распоряжении. Также об этом сообщает со ссылкой на источники The New York Times.

Это частное непубличное письмо было направлено спустя несколько дней после того, как Минюст США опубликовал выводы по разбирательству в конце марта. В своем обращении Мюллер пишет, что глава ведомства «не смог в полной мере отразить контекст, природу и содержание» расследования, которые он вел на протяжении последних нескольких лет.

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«В настоящее время общественность не понимает критических аспектов и результатов нашего расследования. Это угрожает подорвать основную цель, ради которой Минюст назначил спецпрокурора — обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования», — написал Мюллер, подчеркнув, что исключение из его доклада конфиденциальной информации не должен был привести к задержкам в публикации итогов расследования.

Спецпрокурор настаивает на публикации полной версии доклада и видит в этом единственный выход из ситуации, которая вызывает недоразумение конгресса и общественности.

Washington Post указывает, что в Минюсте «были озадачены стилем письма» Мюллера. До получения этого обращения в ведомстве были уверены, что он согласен со всеми выводами Барра.

На следующий день после получения письма между Мюллером и Барром состоялся 15-минутный телефонный звонок, во время которого спецпрокурор требовал от Барра опубликовать аннотации к обеим частям доклада. Генпрокурор ответил, что обнародовать доклад по частям не собирается, но разместит в открытом доступе полный текст доклада после того, как из него исключат конфиденциальную информацию.

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Доклад Мюллера. Главное

Роберт Мюллер работал над расследованием возможного вмешательства России в американские выборы с середины 2017 года. В марте этого года он передал итоговый доклад властям США. В открытом доступе оказалась лишь одна из частей этого документа. Из нее следует, что Мюллер пришел к выводу, что Россия в выборы вмешивалась, однако доказать сговор команды Дональда Трампа с российскими властями и спецслужбами ему не удалось. Москва неоднократно опровергла все обвинения на этот счет.

Автор: Анна Трунина
Теги: Роберт Мюллер, Минюст США, расследование, вмешательство России
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