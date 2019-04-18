Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.

Незадолго до этого генпрокурор Уильям Барр заявил, что доказательств того, что кто-либо из граждан США координировал свою деятельность с Россией, не найдено. Он указал, что расследование не установило, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней. Однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

В марте Барр представил конгрессу выдержки из доклада. Утверждалось, что Мюллер установил факты вмешательства России в выборы путем нагнетания противоречий в американском обществе через соцсети и публикации данных со взломанных серверов Демократической партии США.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не вступала в сговор с командой Трампа и не оказывала влияния на выборы в США.